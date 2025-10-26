В Джибути отменили возрастные ограничения для президента

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Парламент Джибути проголосовал за отмену конституционных ограничений, согласно которым политик старше 75 лет не может баллотироваться на пост президента страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на спикера парламента.
"Парламент Джибути в воскресенье единогласно проголосовал за отмену возрастного ценза для избрания президента, что открыло лидеру Исмаилу Омару Геллеху возможность баллотироваться на шестой срок", - пишет агентство.
Отмечается, что до этого голосования закон запрещал главе государства баллотироваться на пост после 75 лет. При это действующий президент Джибути Исмаил Омар Геллех в этом году отпразднует свой 78 день рождения.
Президент Джибути Исмаил Омар Геллех