В Джибути отменили возрастные ограничения для президента
14:45 26.10.2025
В Джибути отменили возрастные ограничения для президента
В Джибути отменили возрастные ограничения для президента - РИА Новости, 26.10.2025
В Джибути отменили возрастные ограничения для президента
Парламент Джибути проголосовал за отмену конституционных ограничений, согласно которым политик старше 75 лет не может баллотироваться на пост президента страны, РИА Новости, 26.10.2025
2025
в мире, джибути
В мире, Джибути
В Джибути отменили возрастные ограничения для президента

Парламент Джибути проголосовал за отмену возрастных ограничений для президента

Парламент Джибути
Парламент Джибути - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Getty Images / mtcurado
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Парламент Джибути проголосовал за отмену конституционных ограничений, согласно которым политик старше 75 лет не может баллотироваться на пост президента страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на спикера парламента.
"Парламент Джибути в воскресенье единогласно проголосовал за отмену возрастного ценза для избрания президента, что открыло лидеру Исмаилу Омару Геллеху возможность баллотироваться на шестой срок", - пишет агентство.
Отмечается, что до этого голосования закон запрещал главе государства баллотироваться на пост после 75 лет. При это действующий президент Джибути Исмаил Омар Геллех в этом году отпразднует свой 78 день рождения.
Президент Джибути Исмаил Омар Геллех
Президент Джибути Исмаил Омар Геллех - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Getty Images / Mark Wilson
Президент Джибути Исмаил Омар Геллех
 
