Пермскому полицейскому предъявили обвинение после ДТП

ПЕРМЬ, 26 окт - РИА Новости. Сотруднику полиции в Пермском крае предъявили обвинение в совершении ДТП, в котором погибли два человека, сообщает СУСК по региону.

Ранее краевое ГУ МВД сообщило, что в воскресенье на трассе Новые Ляды – Сылва в Пермском крае два человека погибли, двое госпитализированы после ДТП с участием двух легковушек, за рулем одной из машин был пьяный сотрудник полиции. Он задержан.

"В Перми следователем СК России местному жителю 1983 года рождения (сотруднику полиции) предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженном с оставлением места ДТП", - говорится в сообщении

Уточняется, что сотрудники уже осмотрели место происшествия и допросили очевидцев. Сейчас следователем СК России решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также краевая прокуратура проинформировала, что разбирается в ситуации.