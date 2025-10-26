https://ria.ru/20251026/dtp-2050770823.html
Пермскому полицейскому предъявили обвинение после ДТП
Пермскому полицейскому предъявили обвинение после ДТП - РИА Новости, 26.10.2025
Пермскому полицейскому предъявили обвинение после ДТП
Сотруднику полиции в Пермском крае предъявили обвинение в совершении ДТП, в котором погибли два человека, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T19:27:00+03:00
2025-10-26T19:27:00+03:00
2025-10-26T20:37:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251026/dtp-2050642621.html
пермский край
россия
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
Пермскому полицейскому предъявили обвинение после ДТП
Пермскому полицейскому предъявили обвинение после ДТП с двумя погибшими
ПЕРМЬ, 26 окт - РИА Новости. Сотруднику полиции в Пермском крае предъявили обвинение в совершении ДТП, в котором погибли два человека, сообщает СУСК по региону.
Ранее краевое ГУ МВД сообщило, что в воскресенье на трассе Новые Ляды – Сылва в Пермском крае
два человека погибли, двое госпитализированы после ДТП с участием двух легковушек, за рулем одной из машин был пьяный сотрудник полиции. Он задержан.
"В Перми
следователем СК России
местному жителю 1983 года рождения (сотруднику полиции) предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженном с оставлением места ДТП", - говорится в сообщении
.
Уточняется, что сотрудники уже осмотрели место происшествия и допросили очевидцев. Сейчас следователем СК России решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.
Также краевая прокуратура проинформировала, что разбирается в ситуации.
В ряде пермских СМИ указывается, что погибшими являются 21-летние юноши, а полицейский после ДТП якобы поджег свою машину и убежал в лес.