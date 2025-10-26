Пермскому полицейскому предъявили обвинение после ДТП

Рейтинг@Mail.ru
19:27 26.10.2025 (обновлено: 20:37 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/dtp-2050770823.html
Сотруднику полиции в Пермском крае предъявили обвинение в совершении ДТП, в котором погибли два человека, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 26.10.2025
ПЕРМЬ, 26 окт - РИА Новости. Сотруднику полиции в Пермском крае предъявили обвинение в совершении ДТП, в котором погибли два человека, сообщает СУСК по региону.
Ранее краевое ГУ МВД сообщило, что в воскресенье на трассе Новые Ляды – Сылва в Пермском крае два человека погибли, двое госпитализированы после ДТП с участием двух легковушек, за рулем одной из машин был пьяный сотрудник полиции. Он задержан.
Перми следователем СК России местному жителю 1983 года рождения (сотруднику полиции) предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженном с оставлением места ДТП", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники уже осмотрели место происшествия и допросили очевидцев. Сейчас следователем СК России решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.
Также краевая прокуратура проинформировала, что разбирается в ситуации.
В ряде пермских СМИ указывается, что погибшими являются 21-летние юноши, а полицейский после ДТП якобы поджег свою машину и убежал в лес.
