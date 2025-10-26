https://ria.ru/20251026/dtp-2050770667.html
В Пермском крае полицейский устроил ДТП
В Пермском крае полицейский устроил ДТП - РИА Новости, 26.10.2025
В Пермском крае полицейский устроил ДТП
Два человека погибли, двое госпитализированы после ДТП в Пермском крае с участием двух легковушек, за рулем одной из машин был пьяный сотрудник полиции, он... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T19:25:00+03:00
2025-10-26T19:25:00+03:00
2025-10-26T19:25:00+03:00
происшествия
россия
пермский край
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_73d63e7c885af9a49f61617ac46a2897.jpg
https://ria.ru/20251026/dtp-2050652180.html
россия
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_8c3d9befca56eee30ad1caae8ec3cf63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пермский край, toyota corolla
Происшествия, Россия, Пермский край, Toyota Corolla
В Пермском крае полицейский устроил ДТП
В Пермском крае два человека погибли, два травмированы в ДТП
ПЕРМЬ, 26 окт - РИА Новости. Два человека погибли, двое госпитализированы после ДТП в Пермском крае с участием двух легковушек, за рулем одной из машин был пьяный сотрудник полиции, он задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, на трассе Новые Ляды – Сылва в воскресенье ночью автомобиль Toyot
a выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2114.
"В результате пассажир и водитель (отечественной машины - ред.), который не имел права управления транспортным средством, погибли на месте, также два пассажира этой машины с различными травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за рулем иномарки во внеслужебное время находился сотрудник пермского управления МВД России. Мужчина скрылся с места аварии, но в скором времени был задержан сотрудниками полиции.
"По результатам медицинского освидетельствования у него установлено алкогольное опьянение. В настоящее время следственными органами принято процессуальное решение. Гражданин задержан в порядке статьи 91 УПК РФ
. Он будет уволен", - добавили в ведомстве.