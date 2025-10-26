Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае полицейский устроил ДТП - РИА Новости, 26.10.2025
19:25 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/dtp-2050770667.html
В Пермском крае полицейский устроил ДТП
В Пермском крае полицейский устроил ДТП - РИА Новости, 26.10.2025
В Пермском крае полицейский устроил ДТП
Два человека погибли, двое госпитализированы после ДТП в Пермском крае с участием двух легковушек, за рулем одной из машин был пьяный сотрудник полиции, он... РИА Новости, 26.10.2025
происшествия, россия, пермский край, toyota corolla
Происшествия, Россия, Пермский край, Toyota Corolla
В Пермском крае полицейский устроил ДТП

В Пермском крае два человека погибли, два травмированы в ДТП

© РИА Новости / Максим Богодвид
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 26 окт - РИА Новости. Два человека погибли, двое госпитализированы после ДТП в Пермском крае с участием двух легковушек, за рулем одной из машин был пьяный сотрудник полиции, он задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, на трассе Новые Ляды – Сылва в воскресенье ночью автомобиль Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2114.
"В результате пассажир и водитель (отечественной машины - ред.), который не имел права управления транспортным средством, погибли на месте, также два пассажира этой машины с различными травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за рулем иномарки во внеслужебное время находился сотрудник пермского управления МВД России. Мужчина скрылся с места аварии, но в скором времени был задержан сотрудниками полиции.
"По результатам медицинского освидетельствования у него установлено алкогольное опьянение. В настоящее время следственными органами принято процессуальное решение. Гражданин задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Он будет уволен", - добавили в ведомстве.
Последствия столкновения автобуса и грузовика в Амурской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
СК назвал возможную причину ДТП с автобусом в Приамурье
ПроисшествияРоссияПермский крайToyota Corolla
 
 
