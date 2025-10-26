В Пермском крае полицейский устроил ДТП

ПЕРМЬ, 26 окт - РИА Новости. Два человека погибли, двое госпитализированы после ДТП в Пермском крае с участием двух легковушек, за рулем одной из машин был пьяный сотрудник полиции, он задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, на трассе Новые Ляды – Сылва в воскресенье ночью автомобиль Toyot a выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2114.

"В результате пассажир и водитель (отечественной машины - ред.), который не имел права управления транспортным средством, погибли на месте, также два пассажира этой машины с различными травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за рулем иномарки во внеслужебное время находился сотрудник пермского управления МВД России. Мужчина скрылся с места аварии, но в скором времени был задержан сотрудниками полиции.