https://ria.ru/20251026/dtp-2050750423.html
В Москве подросток на автомобиле врезался в дерево
В Москве подросток на автомобиле врезался в дерево - РИА Новости, 26.10.2025
В Москве подросток на автомобиле врезался в дерево
Подросток на автомобиле врезался в дерево в центре Москвы, пострадали двое несовершеннолетних пассажиров, их госпитализировали, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T17:55:00+03:00
2025-10-26T17:55:00+03:00
2025-10-26T17:55:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20251026/dtp-2050652180.html
https://ria.ru/20251026/dtp-2050629789.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве подросток на автомобиле врезался в дерево
В центре Москвы подросток на автомобиле врезался в дерево
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Подросток на автомобиле врезался в дерево в центре Москвы, пострадали двое несовершеннолетних пассажиров, их госпитализировали, сообщила столичная прокуратура.
"Пятнадцатилетний мальчик, управляя транспортным средством марки "Лада Ларгус", в Балакиревском переулке не справился с управлением и врезался в дерево. Со слов ребенка, он перепутал педали газа и тормоза", - говорится в сообщении в Telegram-канале
ведомства.
Прокуратура отметила, что в результате ДТП пострадали 12-летний мальчик и 15-летняя девочка, находившиеся в салоне автомобиля в качестве пассажиров, их госпитализировали.
"Организованы надзорные мероприятия исполнения требований законодательства о несовершеннолетних. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ДТП, - на контроле в прокуратуре Центрального административного округа", - заключило ведомство.