В Москве подросток на автомобиле врезался в дерево - РИА Новости, 26.10.2025
17:55 26.10.2025
В Москве подросток на автомобиле врезался в дерево
Подросток на автомобиле врезался в дерево в центре Москвы, пострадали двое несовершеннолетних пассажиров, их госпитализировали, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 26.10.2025
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Подросток на автомобиле врезался в дерево в центре Москвы, пострадали двое несовершеннолетних пассажиров, их госпитализировали, сообщила столичная прокуратура.
"Пятнадцатилетний мальчик, управляя транспортным средством марки "Лада Ларгус", в Балакиревском переулке не справился с управлением и врезался в дерево. Со слов ребенка, он перепутал педали газа и тормоза", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Прокуратура отметила, что в результате ДТП пострадали 12-летний мальчик и 15-летняя девочка, находившиеся в салоне автомобиля в качестве пассажиров, их госпитализировали.
"Организованы надзорные мероприятия исполнения требований законодательства о несовершеннолетних. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ДТП, - на контроле в прокуратуре Центрального административного округа", - заключило ведомство.
