В Москве подросток на автомобиле врезался в дерево

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Подросток на автомобиле врезался в дерево в центре Москвы, пострадали двое несовершеннолетних пассажиров, их госпитализировали, сообщила столичная прокуратура.

"Пятнадцатилетний мальчик, управляя транспортным средством марки "Лада Ларгус", в Балакиревском переулке не справился с управлением и врезался в дерево. Со слов ребенка, он перепутал педали газа и тормоза", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура отметила, что в результате ДТП пострадали 12-летний мальчик и 15-летняя девочка, находившиеся в салоне автомобиля в качестве пассажиров, их госпитализировали.