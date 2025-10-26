Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске три человека погибли в ДТП
03:52 26.10.2025 (обновлено: 10:00 26.10.2025)
В Хабаровске три человека погибли в ДТП
Три человека погибли после столкновения двух иномарок в Хабаровске, сообщает ГИБДД по региону. РИА Новости, 26.10.2025
происшествия
хабаровск
гибдд мвд рф
хабаровск
2025
происшествия, хабаровск, гибдд мвд рф
Происшествия, Хабаровск, ГИБДД МВД РФ
В Хабаровске при столкновении двух иномарок погибли три человека

ДТП на перекрёстке улиц Карла Маркса - Дикопольцева в Хабаровске
ДТП на перекрёстке улиц Карла Маркса - Дикопольцева в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Фото : Госавтоинспекция Хабаровского края/Telegram
ДТП на перекрёстке улиц Карла Маркса - Дикопольцева в Хабаровске
ХАБАРОВСК, 26 окт - РИА Новости. Три человека погибли после столкновения двух иномарок в Хабаровске, сообщает ГИБДД по региону.
"Сегодня в 4.51 (21.51 мск субботы - ред.) в Хабаровске на регулируемом перекрёстке улиц Карла Маркса - Дикопольцева водитель Audi А5, двигаясь на высокой скорости на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с Toyota Caldina. В результате столкновения водитель и два пассажира Toyota скончались от полученных травм", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники городской Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Временно ограничено движение по улице Карла Маркса на участке дороги от улицы Гайдара до улицы Дикопольцева, добавили в краевом ГИБДД.
ПроисшествияХабаровскГИБДД МВД РФ
 
 
