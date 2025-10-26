https://ria.ru/20251026/dron-2050783806.html
Израильский беспилотник атаковал миротворцев ООН на юге Ливана
БЕЙРУТ, 26 окт - РИА Новости. Израильский беспилотник сбросил гранату на патруль Временных сил ООН на юге Ливана (Unifil) в районе поселения Кфаркила, никто из сотрудников организации не пострадал, сообщила пресс-служба миротворческих сил.
"Около 17.45 в воскресенье (время совпадает с московским) израильский беспилотник приблизился к патрулю Unifil вблизи поселения Кфаркила и сбросил гранату. Спустя некоторое время израильский танк открыл огонь в направлении миротворческих сил. К счастью, никто из сотрудников UNIFIL не пострадал, и их оборудование не было повреждено", - говорится в заявлении
Временных сил ООН
на юге Ливана
.
Согласно пресс-релизу Unifil, инцидент произошел вскоре после другого случая на том же месте, когда израильский беспилотник пролетел над патрулем "голубых касок" на очень низкой высоте.
"Миротворцы предприняли необходимые оборонительные меры, чтобы противодействовать дрону", - отмечается в заявлении Временных сил ООН на юге Ливана.
Пресс-служба миротворческих сил подчеркнула, что действия израильской армии представляют собой нарушение резолюции 1701 СБ ООН и суверенитета Ливана, а также свидетельствуют о пренебрежении безопасностью и защитой миротворцев, выполняющих возложенные на них Совбезом задачи на юге республики.