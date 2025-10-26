В Брянской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Брянской области при атаке БПЛА пострадал мужчина, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оперативно оказали помощь.

Незадолго до этого Богомаз заявил, что в селе Курово при ударе беспилотника по движущемуся автомобилю пострадала женщина.