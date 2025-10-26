https://ria.ru/20251026/dron-2050741174.html
В Брянской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина
В Брянской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина - РИА Новости, 26.10.2025
В Брянской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина
В Брянской области при атаке БПЛА пострадал мужчина, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T17:04:00+03:00
2025-10-26T17:04:00+03:00
2025-10-26T18:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина
При атаке дрона ВСУ на село Воронок Брянской области пострадал мужчина
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Брянской области при атаке БПЛА пострадал мужчина, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«
"Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Воронок в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки, к сожалению, мужчина получил осколочное ранение спины", — написал он в Telegram-канале
.
Пострадавшего доставили в больницу, где ему оперативно оказали помощь.
Незадолго до этого Богомаз заявил, что в селе Курово при ударе беспилотника по движущемуся автомобилю пострадала женщина.
Украинские военные ежедневно бьют по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Средства ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам армия России наносит прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины
.