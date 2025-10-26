В Подмосковье ликвидировали ограждение на региональной дороге

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ограждение на региональной дороге рядом с селом Тишково-Спасское в Подмосковье ликвидировали для обеспечения проезда к населенному пункту, сообщило РИА Новости министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.