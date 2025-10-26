Город, состоящий из одного дома: самый необычный населенный пункт в мире

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Где еще мимо вас запросто может пройти мэр в домашних тапочках с покупками из магазина, расположенного этажом ниже? Или начальник полиции с корзинкой для белья из прачечной? А все из-за того, что целый город умудрился разместиться всего в одном доме.

Все под одной крышей

Уиттиер расположен на юге Аляски. С одной стороны его окружают живописные горы, а с другой омывает бескрайний океан.

Город смело можно назвать одним из самых необычных на планете. Главная фишка в том, что все жители, а это где-то 300 человек, живут под одной крышей.

Они проживают в большой 14-этажке, которую еще называют Башнями Бегича. По фамилии конгрессмена, пропавшего в этой местности без вести в начале 1970-х.

С фасада дом выглядит как обычная многоэтажка, но если посмотреть на него сзади, становится понятно, что на самом деле это три отдельных модуля, которые стоят в 20 сантиметрах друг от друга.

Такое расположение позволяет трем частям быть независимыми друг от друга и снижает риск разрушения в случае внезапного землетрясения.

Почему так получилось

История города восходит корнями ко Второй мировой войне.

Именно тогда американская армия возвела на месте будущего городка военную базу Салливан, чтобы защитить Анкоридж — крупнейший город Аляски, находящийся в 93 километрах к северо-западу. Благодаря незамерзающему глубоководному порту и облачному гористому ландшафту это место стало стратегически важной точкой для военных.

Сами "башни" же возвели только в 1956 году, во время холодной войны с СССР, для укрепления базы. До середины 60-х будущий город-дом служил для военнослужащих обычной казармой.

Весной 1964-го произошло сильнейшее в истории США землетрясение. Цунами, вызванное им, унесло жизни 13 местных жителей. Большинство одноэтажных зданий были разрушены, а военные срочно эвакуировались.

Оставшимся пришлось укрыться в единственном уцелевшем доме.

Город-дом

Сейчас же построить себе отдельный дом жители просто не могут. В Уиттиере практически нет свободной земли.

Вся она давно поделена между федеральным правительством и местной железнодорожной компанией.

Впрочем, на жизнь в "городе-доме" никто особо не жалуется. Тут 196 квартир, а также множество объектов инфраструктуры: два круглосуточных магазина, спортзал, школа, прачечная, полицейский участок, больница, две церкви, кабинет нотариуса. Есть даже детская площадка.

Башни связаны друг с другом подземными коридорами.

Управляют же городом мэр и народный совет, на котором решают важные вопросы путем открытого голосования.

Большинство жителей работают тоже на территории дома, а значит, могут неделями, а то и месяцами не выходить наружу. Это немаловажно, ведь местный климат не из приятных. Даже в самые жаркие дни здесь не теплее плюс тринадцати градусов, да еще и постоянно дует ледяной ветер.

Полюбили туристы

Естественно, такое экзотическое место облюбовали туристы. Вот только добраться до Уиттиера весьма проблематично. Посмотреть на город прибывают на круизных лайнерах.

Причем популярным городок стал не так давно. Местная девушка Джанесса выложила ролик в TikTok и тот быстро стал вирусным. То, что для нее, прожившей в Уиттиере всю жизнь, обыденность, для других — настоящая экзотика.

По суше добраться в город совсем не так просто.

Уиттиер связан с внешним миром только одной дорогой — четырехкилометровым тоннелем в горе Майнард. Это один из самых длинных автомобильно-железнодорожных тоннелей Северной Америки.

Маршрут доступен для автомобилей и поездов, которые ходят из Анкориджа один раз в день. Из-за узкой полосы движения каждые 15 минут тут меняется направление. Пешеходам и велосипедистам въезд запрещен.

Если вы покидаете Уиттиер по делам, важно вернуться до 23:15, когда тоннель закрывается. Иначе придется ночевать в машине до 5:30 утра.

Но, несмотря на некоторые трудности, жители не унывают, продолжая по-соседски дружно жить в городе-доме.