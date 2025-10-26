Свидетельница по делу Долиной заявила о потере карты, куда поступили деньги

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Владелица счета, на который певица Лариса Долина переводила деньги мошенникам, заявила, что ранее потеряла банковскую карту, однако в банк и полицию по факту утери не обращалась, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Женщина проходит свидетелем по иску Долиной о взыскании неосновательного обогащения в рамках дела об афере с ее квартирой в центре Москвы

"Согласно протоколу допроса свидетеля… Гуляя…потеряла свой телефон с чехлом, в котором было 5 карточек разных банков. На телефоне было приложение для входа в банк. Какие-либо операции по карте…не делала. В Банк по поводу блокировки банковской карты не обращалась", - сказано в документах.

Согласно материалам, суду не были предоставлены доказательства утраты карты ответчиком. "Счет ответчиком заблокирован не был, в правоохранительные органы по факту выбытия из ее владения карты не обращалась", уточняется в них.

Сообщается, что Долина отправила на эту карту переводы на общую сумму в 13 миллионов рублей. Суд взыскал с ответчика указанные средства как неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами почти на два миллиона рублей.

В январе Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл взыскал 62,7 миллиона рублей в пользу Долиной по иску первого зампрокурора ЦАО Москвы о незаконном обогащении в рамках уголовного дела о хищении денег у певицы.

Иск был подан к фигурантам уголовного дела о хищении денег у Долиной и другим лицам. Как следует из решения суда (имеется в распоряжении РИА Новости), всего суд взыскал в пользу народной артистки денежные средства в размере 62 миллионов 743 тысяч 722 рублей 50 копеек (включая проценты за пользование чужими денежными средствами). Средства были взысканы с десяти ответчиков. Среди них четверо фигурантов уголовного дела.

На скамье подсудимых находятся Андрей Основа, Артур Каменецкий, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Всем предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере. Все они находятся в СИЗО.

Ранее Каменецкий и Леонтьев признали вину, сообщала прокуратура Москвы.

По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, со 2 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175 миллионов 120 тысяч рублей. Они также лишили ее права на жилое помещение - квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.