В ДНР при детонации кассетного боеприпаса пострадал мирный житель
21:39 26.10.2025
В ДНР при детонации кассетного боеприпаса пострадал мирный житель
В ДНР при детонации кассетного боеприпаса пострадал мирный житель
2025-10-26T21:39:00+03:00
2025-10-26T21:39:00+03:00
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
2025
происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
В ДНР при детонации кассетного боеприпаса пострадал мирный житель

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мирный житель Горловки в ДНР пострадал в результате детонации кассетного боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Населенный пункт Новгородское (городской округ Горловка): в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса ранен мужчина 1992 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Врачи рассказали о раненном при атаке БПЛА в Красногорске мальчике
ПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтирол
 
 
Заголовок открываемого материала