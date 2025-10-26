https://ria.ru/20251026/dnr-2050782045.html
В ДНР при детонации кассетного боеприпаса пострадал мирный житель
В ДНР при детонации кассетного боеприпаса пострадал мирный житель
Мирный житель Горловки в ДНР пострадал в результате детонации кассетного боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T21:39:00+03:00
Мирный житель Горловки пострадал при детонации кассетного боеприпаса