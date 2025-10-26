Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев рассказал о ходе переговоров в США
16:48 26.10.2025 (обновлено: 16:49 26.10.2025)
Дмитриев рассказал о ходе переговоров в США
Дмитриев рассказал о ходе переговоров в США
Российская делегация третий день в США доносит позицию лидера Российской Федерации Владимира Путина о бессмысленности давления на РФ, сообщил глава РФПИ,... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T16:48:00+03:00
2025-10-26T16:49:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
кирилл дмитриев
россия
сша
в мире, россия, сша, владимир путин, кирилл дмитриев
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская делегация третий день в США доносит позицию лидера Российской Федерации Владимира Путина о бессмысленности давления на РФ, сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Третий день ведем переговоры с представителями администрации США, находясь в Соединенных Штатах Америки. Очень четко доносим позицию президента Путина, что только конструктивный, уважительный диалог принесет плоды, любые попытки давления на Россию просто бессмысленны", - сказал Дмитриев в своем Telegram-канале.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Очень много людей пытаются сорвать диалог России и США, заявил Дмитриев
В миреРоссияСШАВладимир ПутинКирилл Дмитриев
 
 
