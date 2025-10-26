https://ria.ru/20251026/dmitriev-2050738174.html
Дмитриев рассказал о ходе переговоров в США
Дмитриев рассказал о ходе переговоров в США - РИА Новости, 26.10.2025
Дмитриев рассказал о ходе переговоров в США
Российская делегация третий день в США доносит позицию лидера Российской Федерации Владимира Путина о бессмысленности давления на РФ, сообщил глава РФПИ,... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T16:48:00+03:00
2025-10-26T16:48:00+03:00
2025-10-26T16:49:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
кирилл дмитриев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050469154_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_62daba91b8d9f2a8c89d0a1f96a67541.jpg
https://ria.ru/20251026/dialog-2050738018.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050469154_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_e83b5822982c1eefc884163de22b1f77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир путин, кирилл дмитриев
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев
Дмитриев рассказал о ходе переговоров в США
Дмитриев: делегация третий день в США говорит о бессмысленности давления на РФ