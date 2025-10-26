https://ria.ru/20251026/dmitriev-2050737906.html
Конгрессвумен Луна рассказала об итогах встречи с Дмитриевым
Конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что открытый диалог с РФ – "первый шаг" к в восстановлению двусторонних отношений, заявив, что "нет причин, по которым... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T16:43:00+03:00
2025-10-26T16:43:00+03:00
2025-10-26T19:59:00+03:00
в мире
россия
европа
кирилл дмитриев
сша
2025
