Конгрессвумен Луна рассказала об итогах встречи с Дмитриевым - РИА Новости, 26.10.2025
16:43 26.10.2025 (обновлено: 19:59 26.10.2025)
Конгрессвумен Луна рассказала об итогах встречи с Дмитриевым
Конгрессвумен Луна рассказала об итогах встречи с Дмитриевым

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна во время встречи в Майами
МАЙАМИ (штат Флорида), 26 окт - РИА Новости. Конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что открытый диалог с РФ – "первый шаг" к в восстановлению двусторонних отношений, заявив, что "нет причин, по которым мы должны быть врагами".
"Открытый диалог - это первый шаг к восстановлению отношений между нашими странами. Нет причин, по которым мы должны быть врагами. И, я думаю, что существующая возможность для торговли выгодна всем: всем в Европе, всем в Соединенных Штатах, всем в России", - сказала она по итогам встречи с главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.
Дмитриев: Паулина Луна работает над встречей с российскими законодателями
Заголовок открываемого материала