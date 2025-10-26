Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев встретился с конгрессвумен Луной в Майами - РИА Новости, 26.10.2025
16:33 26.10.2025 (обновлено: 16:35 26.10.2025)
Дмитриев встретился с конгрессвумен Луной в Майами
Дмитриев встретился с конгрессвумен Луной в Майами - РИА Новости, 26.10.2025
Дмитриев встретился с конгрессвумен Луной в Майами
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 26.10.2025
Дмитриев встретился с конгрессвумен Луной в Майами

Глава РФПИ Дмитриев встретился в Майами с конгрессвумен Луной

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МАЙАМИ (штат Флорида), 26 окт - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился в Майами с конгрессвумен Анной Паулиной Луной, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча прошла в одном из отелей города.
Дмитриев отметил, что об испытаниях "Буревестника" напрямую доносят до США
16:33
Дмитриев отметил, что об испытаниях "Буревестника" напрямую доносят до США
16:33
Дмитриев перед началом встречи подарил конгрессвумен букет цветов и конфеты с цитатами российского президента Владимира Путина "Великие слова великого человека".
Также он вручил ей плитку шоколада с портретом российского лидера и надписью "Своих не бросаем".
Луна приняла подарки, поблагодарила Дмитриева.
Россия хочет мирного урегулирования на Украине, заявил Дмитриев
16:23
Россия хочет мирного урегулирования на Украине, заявил Дмитриев
16:23
 
Майами Кирилл Дмитриев Владимир Путин Луна В мире
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала