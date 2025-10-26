Дмитриев отметил, что об испытаниях "Буревестника" напрямую доносят до США

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Очень важно, что информация об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса "Буревестник" с ядерной установкой напрямую доносится до руководства США, сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя переговоры с представителями США.