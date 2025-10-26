Рейтинг@Mail.ru
26.10.2025

Дмитриев: Россия проинформировала США об успешных испытаниях "Буревестника"
16:21 26.10.2025
Дмитриев: Россия проинформировала США об успешных испытаниях "Буревестника"
РФ донесла до коллег из США информацию об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса "Буревестник" с ядерной установкой, сообщил глава Российского фонда РИА Новости, 26.10.2025
россия, сша, украина, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Украина, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых ученых | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых ученых
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. РФ донесла до коллег из США информацию об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса "Буревестник" с ядерной установкой, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы также уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента (РФ Владимира) Путина с Генштабом, которая прошла сегодня утром и где президенту было доложено о том, что 5000 военнослужащих Украины окружены в районе Купянска, 5500 в районе Красноармейска, и об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса "Буревестник" с ядерной установкой. И очень важно, что эта информация напрямую доносится до руководства и ключевых людей в администрации президента США", - сказал он.
Верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин проводит совещание с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО, в пункте управления Объединенной группировки войск - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
На Западе сделали истеричное заявление после слов Путина о "Буревестнике"
Россия, США, Украина, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
 
 
