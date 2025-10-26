https://ria.ru/20251026/dmitriev-2050734972.html
Дмитриев: Россия проинформировала США об успешных испытаниях "Буревестника"
Дмитриев: Россия проинформировала США об успешных испытаниях "Буревестника" - РИА Новости, 26.10.2025
Дмитриев: Россия проинформировала США об успешных испытаниях "Буревестника"
РФ донесла до коллег из США информацию об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса "Буревестник" с ядерной установкой, сообщил глава Российского фонда РИА Новости, 26.10.2025
