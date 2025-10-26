Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев анонсировал встречу конгрессменов США с представителями Госдумы
16:16 26.10.2025
Дмитриев анонсировал встречу конгрессменов США с представителями Госдумы
Встреча американских конгрессменов с представителями Госдумы РФ будет организована в ближайшее время и станет важным диалогом между парламентами двух стран,... РИА Новости, 26.10.2025
россия, кирилл дмитриев, госдума рф, российский фонд прямых инвестиций, в мире, конгресс сша
Россия, Кирилл Дмитриев, Госдума РФ, Российский фонд прямых инвестиций, В мире, Конгресс США
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Встреча американских конгрессменов с представителями Госдумы РФ будет организована в ближайшее время и станет важным диалогом между парламентами двух стран, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.
"Также мы проводим общение с теми представителями американского сообщества, которые настроены на позитивный диалог с Россией. Мы провели встречу с конгрессвумен Анной Луной вчера... Она также подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов с представителями Думы, которая будет организована в ближайшее время и является важным диалогом между парламентами нашей страны", - сказал Дмитриев.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Дмитриев высказался о попытках давления на Россию
Россия Кирилл Дмитриев Госдума РФ Российский фонд прямых инвестиций В мире Конгресс США
 
 
