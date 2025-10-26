Рубль стал самой успешной валютой года, заявил Дмитриев

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Рубль стал самой успешной валютой этого года, укрепившись к доллару на 40%, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, видеообращение по итогам переговоров России и США опубликовано в его Telegram-канале.