Рубль стал самой успешной валютой года, заявил Дмитриев - РИА Новости, 26.10.2025
16:15 26.10.2025
Рубль стал самой успешной валютой года, заявил Дмитриев
россия, сша, кирилл дмитриев, в мире
Россия, США, Кирилл Дмитриев, В мире
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Рубль стал самой успешной валютой этого года, укрепившись к доллару на 40%, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, видеообращение по итогам переговоров России и США опубликовано в его Telegram-канале.
"Рубль в том числе укрепился на 40 процентов по отношению к доллару в этом году и стал самой успешной валютой этого года", - сказал Дмитриев.
Россия США Кирилл Дмитриев В мире
 
 
