26.10.2025
16:15 26.10.2025
Дмитриев: решение конфликта на Украине возможно при искоренении первопричин
в мире
украина
сша
россия
кирилл дмитриев
украина
сша
россия
Дмитриев: решение конфликта на Украине возможно при искоренении первопричин

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская делегация доносит до руководства США мысль, что решение конфликта на Украине возможно только при искоренении его первопричин, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Третий день ведем переговоры с представителями администрации США, находясь в Соединенных Штатах Америки. Очень четко доносим позицию президента Путина, что только конструктивный, уважительный диалог принесет плоды. Любые попытки давления на Россию просто бессмысленны", - сказал Дмитриев.
"В частности, мы подтверждаем, что решение украинского конфликта возможно только при искоренении первопричин данного конфликта, и президент Путин очень четко высказался об этом в своей речи перед министерством иностранных дел", - сказал он.
