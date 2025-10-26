Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев высказался о попытках давления на Россию - РИА Новости, 26.10.2025
16:13 26.10.2025 (обновлено: 16:14 26.10.2025)
Дмитриев высказался о попытках давления на Россию
Любые попытки давления на Россию просто бессмысленны, сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по... РИА Новости, 26.10.2025
Дмитриев высказался о попытках давления на Россию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Любые попытки давления на Россию просто бессмысленны, сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя переговоры с представителями США.
"Любые попытки давления на Россию просто бессмысленны", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Дмитриев рассказал, когда конгрессмены встретятся с представителями Госдумы
16:05
Дмитриев в пятницу, 24 октября, находился в Нью-Йорке. Портал Axios сообщал ранее, что встреча спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и Дмитриева может пройти 25 октября в Майами.
Позже в воскресенье информированный источник сообщил РИА Новости, что Дмитриев провел встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа 24 и 25 октября, продолжит переговоры 26 числа.
Россия донесла до США информацию о встрече Путина с Генштабом
16:08
 
