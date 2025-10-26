https://ria.ru/20251026/dmitriev-2050733676.html
Дмитриев высказался о попытках давления на Россию
Дмитриев высказался о попытках давления на Россию - РИА Новости, 26.10.2025
Дмитриев высказался о попытках давления на Россию
Любые попытки давления на Россию просто бессмысленны, сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по... РИА Новости, 26.10.2025
Дмитриев высказался о попытках давления на Россию
Дмитриев: любые попытки давления на Россию просто бессмысленны