Дмитриев заявил, что донес до американцев информацию о "Буревестнике"
Дмитриев заявил, что донес до американцев информацию о "Буревестнике" - РИА Новости, 26.10.2025
Дмитриев заявил, что донес до американцев информацию о "Буревестнике"
26.10.2025
2025-10-26T16:12:00+03:00
2025-10-26T16:12:00+03:00
2025-10-26T17:56:00+03:00
2025
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российская делегация успела донести до американской стороны информацию о воскресной встрече президента Владимира Путина с Генштабом, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, находящийся с визитом в США.
«
"Мы также уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента Путина с Генштабом, которая прошла сегодня утром и где президенту было доложено о том, что пять тысяч военнослужащих Украины окружены в районе Купянска, 5,5 тысячи в районе Красноармейска, и об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса "Буревестник" с ядерной установкой", — сообщил он в Telegram.
Глава РФПИ назвал очень важным, что такая информация напрямую доносится до руководства и ключевых людей в администрации президента США.
В пятницу Дмитриев находился в Нью-Йорке. В тот же день портал Axios писал о его возможной беседе со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Майами.
Дмитриев добавил, что российская делегация третий день проводит переговоры в Штатах. По его словам, представители Москвы четко доносят до американцев позицию Путина, что только конструктивный уважительный диалог принесет плоды, а любые попытки давления на Россию просто бессмысленны.
Представитель президента добавил, что все дискуссии проводятся в очень серьезном тоне, а российская сторона настроена на конструктивный диалог и на четкое донесение своих позиций по многим пунктам, упомянув, в том числе, желание Москвы урегулировать ситуацию на Украине мирным путем.
«
"В частности, мы подтверждаем, что решение украинского конфликта возможно только при искоренении первопричин данного конфликта, и президент Путин очень четко высказался об этом в своей речи перед министерством иностранных дел", — сказал Дмитриев.
При этом глава РФПИ отметил, что Россия видит титанические попытки сорвать любой диалог Москвы и Вашингтона, внести очень много дезинформации.
Он также добавил, что Россия доносит до США информацию о хорошем состоянии своей экономики. При этом рубль стал самой успешной валютой этого года, укрепившись к доллару на 40%.
Кроме того, Дмитриев встретился в Майами с конгрессвумен Анной Паулиной Луной.
"Она высказалась за диалог с Россией. <...> Она также подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов с представителями Думы, которая будет организована в ближайшее время и является важным диалогом между парламентами нашей страны", — рассказал глава РФПИ.
Он назвал встречу с Луной очень важной, отметив, что "это пример людей, которые выступают за диалог с Россией, которые хотят понять российскую позицию".
В четверг глава Белого дома объявил об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште
, о которой они договорились во время телефонного разговора на прошлой неделе. Он сказал, что собирается провести ее в будущем.
Накануне глава РФПИ в интервью американским телеканалам выразил уверенность, что переговоры состоятся, но, вероятно, позже.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
уточнил, что сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей, поскольку сроков никто не называл.