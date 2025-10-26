Российская делегация встретилась с конгрессвумен Луной, сообщил Дмитриев

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что российская делегация провела встречу с конгрессвумен Анной Паулиной Луной, которая высказалась за диалог с РФ.