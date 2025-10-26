Источник: Дмитриев провел встречи с представителями властей США

МАЙАМИ (штат Флорида), 26 окт – РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа 24 и 25 октября, продолжит переговоры 26 числа, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Встречи специального представителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с представителями администрации президента Трампа состоялись 24, 25 октября, продолжатся 26 октября", – сказал собеседник агентства.
Он не уточнил, с кем именно состоялись встречи.
Дмитриев в пятницу (24 октября) находился в Нью-Йорке. Портал Axios сообщал ранее, что встреча спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и Дмитриева может пройти 25 октября в Майами.
