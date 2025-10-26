Рейтинг@Mail.ru
Источник: Дмитриев провел встречи с представителями властей США - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:04 26.10.2025 (обновлено: 02:14 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/dmitriev-2050635448.html
Источник: Дмитриев провел встречи с представителями властей США
Источник: Дмитриев провел встречи с представителями властей США - РИА Новости, 26.10.2025
Источник: Дмитриев провел встречи с представителями властей США
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T02:04:00+03:00
2025-10-26T02:14:00+03:00
в мире
сша
россия
нью-йорк (город)
кирилл дмитриев
дональд трамп
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20251025/dmitriev-2050618721.html
https://ria.ru/20250816/biznes-2035788895.html
сша
россия
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, нью-йорк (город), кирилл дмитриев, дональд трамп, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Россия, Нью-Йорк (город), Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций
Источник: Дмитриев провел встречи с представителями властей США

Дмитриев провел встречу с представителями администрации Трампа 24 и 25 октября

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАЙАМИ (штат Флорида), 26 окт – РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа 24 и 25 октября, продолжит переговоры 26 числа, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Встречи специального представителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с представителями администрации президента Трампа состоялись 24, 25 октября, продолжатся 26 октября", – сказал собеседник агентства.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Дмитриев привез в подарок в США конфеты с Путиным
Вчера, 21:28
Он не уточнил, с кем именно состоялись встречи.
Дмитриев в пятницу (24 октября) находился в Нью-Йорке. Портал Axios сообщал ранее, что встреча спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и Дмитриева может пройти 25 октября в Майами.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Эксперт высказался о возобновлении контактов бизнеса из России и США
16 августа, 15:19
 
В миреСШАРоссияНью-Йорк (город)Кирилл ДмитриевДональд ТрампСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала