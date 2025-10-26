Ученые сходят с ума: парадокс Фестского диска

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глиняный диск размером с обеденную тарелку покрыт загадочными символами. С момента его находки лучшие умы планеты бьются над расшифровкой. Ученые ломают голову не только над надписями, но и над тем, как этот артефакт вообще появился. Лингвист, посвятивший разгадке тайны 30 лет жизни, в 2024-м заявил, что расшифровал 99 процентов текста. Что же такое Фестский диск и какие тайны он скрывает?

Находка в подвале дворца

В 1908-м итальянский археолог Луиджи Пернье производил раскопки в развалинах древнего дворца на острове Крит. Дворец назывался Фестос — когда-то это был мощный центр минойской цивилизации, один из богатейших городов Крита. Здание обрушилось от землетрясения или извержения вулкана.

В подвальной комнате среди других артефактов Пернье обнаружил глиняный диск. Диаметр — около 15 сантиметров. Обе стороны покрыты спиралью странных символов, идущих от края к центру.

Всего на диске 241 "картинка", созданная из 45 уникальных символов. Датировка — примерно XVII век до нашей эры. Это эпоха расцвета минойской цивилизации, за 500 лет до Троянской войны.

Тайн у диска оказалось две: что написано — и как это написали. Сделан из обожженной глины. Символы не вырезаны и не нарисованы. Они вдавлены штампами.

За три тысячи лет до Гутенберга

Некоторые ученые называют Фестский диск первым примером типографского принципа в истории. Иоганн Гутенберг изобрел печатный станок в XV веке нашей эры. Фестский диск создан за три тысячи лет до этого.

"Если диск действительно является текстовым представлением, то мы имеем дело с первым "печатным" текстом, который соответствует всем критериям типографского принципа", — отмечают исследователи.

Мастер изготовил 45 штампов с разными символами. Потом вдавливал их в мягкую глину по спирали. После обжег диск в печи. Получился носитель информации, который может храниться тысячелетиями.

Лингвист Гарет Оуэнс в шутку называет Фестский диск первым минойским "компакт-диском" — за форму и "записанные" на нем данные.

Тридцать лет на разгадку

Доктор Гарет Оуэнс последние 25 работал в Техническом образовательном институте Крита. Оуэнс сотрудничал с Джоном Коулманом, профессором фонетики Оксфордского университета. Вместе они создали методологию чтения диска.

Подход был строгим : Оуэнс считает, что символы Фестского диска связаны с нерасшифрованным минойским линейным письмом А, которое, в свою очередь, связано с линейным микенским письмом Б (две разные слоговые письменности Эгейского региона бронзового века). Последнее расшифровал Майкл Вентрис в 50-х годах XX века — оказалось, это ранняя форма греческого языка, на 500 лет старше Гомера.

"Мы читаем Фестский диск, используя фонетические значения линейного письма Б и с помощью сравнительного языкознания — то есть сравниваем с другими родственными языками индоевропейской семьи", — объясняет Оуэнс. Логика ученых — возможно, за многими знаками стоят схожие слоги, а язык был родственен греческому или другому индоевропейскому языку.

"Важная оговорка: читать что-то — не означает понимать это", — подчеркивает лингвист.

Молитва богине

В 2024-м Оуэнс заявил , что расшифровал 99 процентов содержания диска. По его мнению, это религиозный текст — молитва богине-матери.

Исследователь выделил ключевые слова. Группа символов, встречающаяся в трех местах на одной стороне диска, звучит как I-QE-KU-RJA. Оуэнс интерпретирует это как "мать и (или) богиня" либо "великая госпожа".

Другое важное слово — AKKA, что означает "беременная мать".

Согласно интерпретации Оуэнса, одна сторона диска посвящена беременной богине-матери. Другая сторона — минойской богине Астарте.

Астарта — ключевая фигура. Это богиня любви, войны и гор. Ее корни — на востоке, в древней Месопотамии, на территории современной Турции. Позже культ Астарты пришел на Кипр, где богиня превратилась в Венеру, объясняет Оуэнс.

"Нет сомнений, что мы говорим о религиозном тексте", — утверждает исследователь. По его мнению, текст содержит 18 стихов о богине — фактически минойский гимн, сохраненный в глине.

Почему ученые не верят

Несмотря на смелые заявления, более широкое академическое сообщество остается осторожным. Уникальная природа диска в сочетании с отсутствием других подобных артефактов делает окончательную проверку крайне сложной, отмечает издание Greek Reporter.

Профессор Томас Палайма из Техасского университета в Остине высказался скептически: "Данных, предоставляемых Фестским диском для расшифровки, недостаточно. Каждая предложенная расшифровка, включая Гарета Оуэнса, не соответствует стандарту вероятности".

Элизабет Барбер в справочнике по археологической расшифровке писала : "Не только недостаточно статистической информации для того, кто утверждает, что расшифровал письменность, для которой известен только 241 случай употребления 45 различных знаков неалфавитного текста, <...> но и недостаточно для того, чтобы кто-то другой опроверг это".

Это создает так называемый парадокс Фестского диска: предмет содержит слишком мало текста для статистического анализа, но достаточно символов, чтобы породить бесконечные интерпретации. Более чем за сто лет диск "переводили" несколько десятков раз. Каждая новая попытка заканчивалась тупиком.

Все еще тайна

Сейчас Фестский диск выставлен в Археологическом музее Ираклиона на Крите. Его назначение, смысл и даже географическое место изготовления остаются предметом споров.

Доктор Оуэнс не боится пересматривать свои теории. "Комментарии и наблюдения экспертов, а также общественности способствуют улучшению исследований и следующему шагу в интерпретации Фестского диска", — говорит он.