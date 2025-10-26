Рейтинг@Mail.ru
Ученые сходят с ума: парадокс Фестского диска - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/disk-2050426686.html
Ученые сходят с ума: парадокс Фестского диска
Ученые сходят с ума: парадокс Фестского диска - РИА Новости, 26.10.2025
Ученые сходят с ума: парадокс Фестского диска
Глиняный диск размером с обеденную тарелку покрыт загадочными символами. С момента его находки лучшие умы планеты бьются над расшифровкой. Ученые ломают голову... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T09:00:00+03:00
2025-10-26T09:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050470083_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_e6bb2eb94ad1451fb35f71b8087028b4.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050470083_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_558c939817de6d995edb9e825c26ee10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Ученые сходят с ума: парадокс Фестского диска

© Getty Images / Andrew AitchisonФестский диск
Фестский диск - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Getty Images / Andrew Aitchison
Фестский диск
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глиняный диск размером с обеденную тарелку покрыт загадочными символами. С момента его находки лучшие умы планеты бьются над расшифровкой. Ученые ломают голову не только над надписями, но и над тем, как этот артефакт вообще появился. Лингвист, посвятивший разгадке тайны 30 лет жизни, в 2024-м заявил, что расшифровал 99 процентов текста. Что же такое Фестский диск и какие тайны он скрывает?

Находка в подвале дворца

В 1908-м итальянский археолог Луиджи Пернье производил раскопки в развалинах древнего дворца на острове Крит. Дворец назывался Фестос — когда-то это был мощный центр минойской цивилизации, один из богатейших городов Крита. Здание обрушилось от землетрясения или извержения вулкана.
© Getty Images / DEA / G. COZZIФестский дворец на острове Крит
Фестский дворец на острове Крит - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Getty Images / DEA / G. COZZI
Фестский дворец на острове Крит
В подвальной комнате среди других артефактов Пернье обнаружил глиняный диск. Диаметр — около 15 сантиметров. Обе стороны покрыты спиралью странных символов, идущих от края к центру.
Всего на диске 241 "картинка", созданная из 45 уникальных символов. Датировка — примерно XVII век до нашей эры. Это эпоха расцвета минойской цивилизации, за 500 лет до Троянской войны.
Тайн у диска оказалось две: что написано — и как это написали. Сделан из обожженной глины. Символы не вырезаны и не нарисованы. Они вдавлены штампами.
© Getty Images / DEA / ARCHIVIO J. LANGEФестский диск
Фестский диск - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Getty Images / DEA / ARCHIVIO J. LANGE
Фестский диск

За три тысячи лет до Гутенберга

Некоторые ученые называют Фестский диск первым примером типографского принципа в истории. Иоганн Гутенберг изобрел печатный станок в XV веке нашей эры. Фестский диск создан за три тысячи лет до этого.
"Если диск действительно является текстовым представлением, то мы имеем дело с первым "печатным" текстом, который соответствует всем критериям типографского принципа", — отмечают исследователи.
Мастер изготовил 45 штампов с разными символами. Потом вдавливал их в мягкую глину по спирали. После обжег диск в печи. Получился носитель информации, который может храниться тысячелетиями.
Лингвист Гарет Оуэнс в шутку называет Фестский диск первым минойским "компакт-диском" — за форму и "записанные" на нем данные.
© Getty Images / Mondadori PortfolioФестский диск
Фестский диск - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Getty Images / Mondadori Portfolio
Фестский диск

Тридцать лет на разгадку

Доктор Гарет Оуэнс последние 25 работал в Техническом образовательном институте Крита. Оуэнс сотрудничал с Джоном Коулманом, профессором фонетики Оксфордского университета. Вместе они создали методологию чтения диска.
Подход был строгим: Оуэнс считает, что символы Фестского диска связаны с нерасшифрованным минойским линейным письмом А, которое, в свою очередь, связано с линейным микенским письмом Б (две разные слоговые письменности Эгейского региона бронзового века). Последнее расшифровал Майкл Вентрис в 50-х годах XX века — оказалось, это ранняя форма греческого языка, на 500 лет старше Гомера.
"Мы читаем Фестский диск, используя фонетические значения линейного письма Б и с помощью сравнительного языкознания — то есть сравниваем с другими родственными языками индоевропейской семьи", — объясняет Оуэнс. Логика ученых — возможно, за многими знаками стоят схожие слоги, а язык был родственен греческому или другому индоевропейскому языку.
"Важная оговорка: читать что-то — не означает понимать это", — подчеркивает лингвист.
CC BY-SA 4.0 / PhilippePlagnol / Le disque de Phaistos - tranche (cropped) Фестский диск
Фестский диск - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
CC BY-SA 4.0 / PhilippePlagnol / Le disque de Phaistos - tranche (cropped)
Фестский диск

Молитва богине

В 2024-м Оуэнс заявил, что расшифровал 99 процентов содержания диска. По его мнению, это религиозный текст — молитва богине-матери.
Исследователь выделил ключевые слова. Группа символов, встречающаяся в трех местах на одной стороне диска, звучит как I-QE-KU-RJA. Оуэнс интерпретирует это как "мать и (или) богиня" либо "великая госпожа".
Другое важное слово — AKKA, что означает "беременная мать".
Согласно интерпретации Оуэнса, одна сторона диска посвящена беременной богине-матери. Другая сторона — минойской богине Астарте.
Астарта — ключевая фигура. Это богиня любви, войны и гор. Ее корни — на востоке, в древней Месопотамии, на территории современной Турции. Позже культ Астарты пришел на Кипр, где богиня превратилась в Венеру, объясняет Оуэнс.
"Нет сомнений, что мы говорим о религиозном тексте", — утверждает исследователь. По его мнению, текст содержит 18 стихов о богине — фактически минойский гимн, сохраненный в глине.
CC BY-SA 4.0 / Zde / Phaistos disk, side B, detail, 258345x (cropped) Фрагмент Фестского диска
Фрагмент Фестского диска - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
CC BY-SA 4.0 / Zde / Phaistos disk, side B, detail, 258345x (cropped)
Фрагмент Фестского диска

Почему ученые не верят

Несмотря на смелые заявления, более широкое академическое сообщество остается осторожным. Уникальная природа диска в сочетании с отсутствием других подобных артефактов делает окончательную проверку крайне сложной, отмечает издание Greek Reporter.
Профессор Томас Палайма из Техасского университета в Остине высказался скептически: "Данных, предоставляемых Фестским диском для расшифровки, недостаточно. Каждая предложенная расшифровка, включая Гарета Оуэнса, не соответствует стандарту вероятности".
Элизабет Барбер в справочнике по археологической расшифровке писала: "Не только недостаточно статистической информации для того, кто утверждает, что расшифровал письменность, для которой известен только 241 случай употребления 45 различных знаков неалфавитного текста, <...> но и недостаточно для того, чтобы кто-то другой опроверг это".
Это создает так называемый парадокс Фестского диска: предмет содержит слишком мало текста для статистического анализа, но достаточно символов, чтобы породить бесконечные интерпретации. Более чем за сто лет диск "переводили" несколько десятков раз. Каждая новая попытка заканчивалась тупиком.

Все еще тайна

Сейчас Фестский диск выставлен в Археологическом музее Ираклиона на Крите. Его назначение, смысл и даже географическое место изготовления остаются предметом споров.
CC BY-SA 4.0 / Syrio / Museo archeologico di Iraklio - Disco di Festo (cropped) Фестский диск
Фестский диск - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
CC BY-SA 4.0 / Syrio / Museo archeologico di Iraklio - Disco di Festo (cropped)
Фестский диск
Доктор Оуэнс не боится пересматривать свои теории. "Комментарии и наблюдения экспертов, а также общественности способствуют улучшению исследований и следующему шагу в интерпретации Фестского диска", — говорит он.
Возможно, когда-нибудь найдут другие артефакты с похожими символами. Или появятся новые технологии анализа. Пока же глиняный диск с технологией печати возрастом четыре тысячи лет хранит свою тайну. И продолжает вдохновлять ученых на новые попытки разгадки.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала