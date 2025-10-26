https://ria.ru/20251026/dialog-2050734166.html
Россия видит попытки сорвать ее диалог с США, заявил Дмитриев
Россия видит попытки сорвать ее диалог с США, заявил Дмитриев - РИА Новости, 26.10.2025
Россия видит попытки сорвать ее диалог с США, заявил Дмитриев
Россия видит титанические попытки путем дезинформации сорвать диалог с США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T16:16:00+03:00
2025-10-26T16:16:00+03:00
2025-10-26T17:19:00+03:00
россия
сша
кирилл дмитриев
в мире
россия
сша
Россия видит попытки сорвать ее диалог с США, заявил Дмитриев
Дмитриев: Россия видит титанические попытки сорвать диалог с США
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия видит титанические попытки путем дезинформации сорвать диалог с США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы видим титанические попытки сорвать любой диалог России-США, внести очень много дезинформации", — сказал он.
Дмитриев также отметил, что несмотря на это, есть те, кто хочет понять позицию Москвы.
Примером такого человека он назвал конгрессвумен Анну Паулину Луну, с которой он провел переговоры, и которая выразила готовность посетить Россию вместе с коллегами, если такое приглашение поступит.