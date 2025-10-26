Россия видит попытки сорвать ее диалог с США, заявил Дмитриев

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия видит титанические попытки путем дезинформации сорвать диалог с США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Мы видим титанические попытки сорвать любой диалог России-США, внести очень много дезинформации", — сказал он.

Дмитриев также отметил, что несмотря на это, есть те, кто хочет понять позицию Москвы.