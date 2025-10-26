Рейтинг@Mail.ru
Россия видит попытки сорвать ее диалог с США, заявил Дмитриев - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 26.10.2025 (обновлено: 17:19 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/dialog-2050734166.html
Россия видит попытки сорвать ее диалог с США, заявил Дмитриев
Россия видит попытки сорвать ее диалог с США, заявил Дмитриев - РИА Новости, 26.10.2025
Россия видит попытки сорвать ее диалог с США, заявил Дмитриев
Россия видит титанические попытки путем дезинформации сорвать диалог с США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T16:16:00+03:00
2025-10-26T17:19:00+03:00
россия
сша
кирилл дмитриев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_0:210:3219:2021_1920x0_80_0_0_3c06ca9ae83557db1895e29f260a48b9.jpg
https://ria.ru/20251026/ekonomika-2050733434.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_7c3a4d406a5a06706d448e8a04dec33a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, кирилл дмитриев, в мире
Россия, США, Кирилл Дмитриев, В мире
Россия видит попытки сорвать ее диалог с США, заявил Дмитриев

Дмитриев: Россия видит титанические попытки сорвать диалог с США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия видит титанические попытки путем дезинформации сорвать диалог с США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы видим титанические попытки сорвать любой диалог России-США, внести очень много дезинформации", — сказал он.
Дмитриев также отметил, что несмотря на это, есть те, кто хочет понять позицию Москвы.
Примером такого человека он назвал конгрессвумен Анну Паулину Луну, с которой он провел переговоры, и которая выразила готовность посетить Россию вместе с коллегами, если такое приглашение поступит.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Россия донесла до США информацию о положении ее экономики, заявил Дмитриев
16:12
 
РоссияСШАКирилл ДмитриевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала