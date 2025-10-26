Рейтинг@Mail.ru
МИД Таиланда прокомментировал подписание декларации с Камбоджей - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 26.10.2025 (обновлено: 11:43 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/deklaratsiya-2050669076.html
МИД Таиланда прокомментировал подписание декларации с Камбоджей
МИД Таиланда прокомментировал подписание декларации с Камбоджей - РИА Новости, 26.10.2025
МИД Таиланда прокомментировал подписание декларации с Камбоджей
Таиланд настроен сотрудничать с Камбоджей ради достижения мира, заявил глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткео журналистам на полях саммита АСЕАН. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T10:03:00+03:00
2025-10-26T11:43:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
малайзия
дональд трамп
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050682093_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91ab3862352a9078d43b37db29d8f1aa.jpg
https://ria.ru/20251026/uregulirovanie-2050654489.html
таиланд
камбоджа
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050682093_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_def6ba840de245d863fd3705d8eec25f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, камбоджа, малайзия, дональд трамп, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
В мире, Таиланд, Камбоджа, Малайзия, Дональд Трамп, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
МИД Таиланда прокомментировал подписание декларации с Камбоджей

Глава МИД Пхуангкеткео: Таиланд настроен сотрудничать с Камбоджей ради мира

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп, премьер-министр Камбоджи Хун Манет и премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун во время церемонии подписания в рамках саммита АСЕАН. 26 октября 2025
Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Камбоджи Хун Манет и премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун во время церемонии подписания в рамках саммита АСЕАН. 26 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Камбоджи Хун Манет и премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун во время церемонии подписания в рамках саммита АСЕАН. 26 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - РИА Новости. Таиланд настроен сотрудничать с Камбоджей ради достижения мира, заявил глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткео журналистам на полях саммита АСЕАН.
Ранее премьеры двух стран подписали декларацию по урегулированию конфликта в присутствии президента США Дональда Трампа и премьера Малайзии Анвара Ибрагима.
«
"Эта совместная декларация представляет собой важную веху, намечающую путь к миру. Я считаю, что она затрагивает важные вопросы, которые остаются нерешенными между двумя странами, такие как деэскалация напряженности на границе, вывод тяжелого вооружения, необходимость разминирования, важность борьбы с незаконной деятельностью, в частности, мошенническими операциями на границе, а также противодействие нарушениям границы двух стран. Мы также считаем, что достигнутые договоренности демонстрируют искренность и подлинную приверженность Камбоджи сотрудничеству с Таиландом на пути к миру", - отметил глава МИД Таиланда.
Ранее подписание перенесли на более ранее время по просьбе премьер-министра Таиланда Анутхина Чанвиракуна в связи с кончиной королевы-матери Таиланда Сирикит.
Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей переходил в фазу интенсивных боестолкновений с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации в период с 24 по 29 июля и закончился прекращением огня при посредничестве США, Китая и Малайзии. Малайзия в 2025 году председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в состав которой входят Таиланд и Камбоджа.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и премьер-министр Камбоджи Хун Манет во время подписания декларации об урегулировании конфликта на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре. 26 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Таиланд и Камбоджа подписали декларацию для урегулирования конфликта
08:12
 
В миреТаиландКамбоджаМалайзияДональд ТрампАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала