МИД Таиланда прокомментировал подписание декларации с Камбоджей

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - РИА Новости. Таиланд настроен сотрудничать с Камбоджей ради достижения мира, заявил глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткео журналистам на полях саммита АСЕАН.
Ранее премьеры двух стран подписали декларацию по урегулированию конфликта в присутствии президента США Дональда Трампа и премьера Малайзии Анвара Ибрагима.
«
"Эта совместная декларация представляет собой важную веху, намечающую путь к миру. Я считаю, что она затрагивает важные вопросы, которые остаются нерешенными между двумя странами, такие как деэскалация напряженности на границе, вывод тяжелого вооружения, необходимость разминирования, важность борьбы с незаконной деятельностью, в частности, мошенническими операциями на границе, а также противодействие нарушениям границы двух стран. Мы также считаем, что достигнутые договоренности демонстрируют искренность и подлинную приверженность Камбоджи сотрудничеству с Таиландом на пути к миру", - отметил глава МИД Таиланда.
Ранее подписание перенесли на более ранее время по просьбе премьер-министра Таиланда Анутхина Чанвиракуна в связи с кончиной королевы-матери Таиланда Сирикит.
Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей переходил в фазу интенсивных боестолкновений с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации в период с 24 по 29 июля и закончился прекращением огня при посредничестве США, Китая и Малайзии. Малайзия в 2025 году председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в состав которой входят Таиланд и Камбоджа.