МИД Таиланда прокомментировал подписание декларации с Камбоджей

"Эта совместная декларация представляет собой важную веху, намечающую путь к миру. Я считаю, что она затрагивает важные вопросы, которые остаются нерешенными между двумя странами, такие как деэскалация напряженности на границе, вывод тяжелого вооружения, необходимость разминирования, важность борьбы с незаконной деятельностью, в частности, мошенническими операциями на границе, а также противодействие нарушениям границы двух стран. Мы также считаем, что достигнутые договоренности демонстрируют искренность и подлинную приверженность Камбоджи сотрудничеству с Таиландом на пути к миру", - отметил глава МИД Таиланда.