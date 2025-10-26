Лидеры Таиланда и Камбоджи подписали декларацию по урегулированию конфликта

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - РИА Новости. Лидеры Таиланда и Камбоджи на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре подписали декларацию об отношениях с целью урегулирования конфликта, начавшегося в мае 2025 года, за подписанием наблюдал специально прибывший на саммит президент США Дональд Трамп, передает корреспондент РИА Новости.