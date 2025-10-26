Рейтинг@Mail.ru
Лидеры Таиланда и Камбоджи подписали декларацию по урегулированию конфликта - РИА Новости, 26.10.2025
08:16 26.10.2025 (обновлено: 09:35 26.10.2025)
Лидеры Таиланда и Камбоджи подписали декларацию по урегулированию конфликта
Лидеры Таиланда и Камбоджи подписали декларацию по урегулированию конфликта - РИА Новости, 26.10.2025
Лидеры Таиланда и Камбоджи подписали декларацию по урегулированию конфликта
Лидеры Таиланда и Камбоджи на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре подписали декларацию об отношениях с целью урегулирования конфликта, начавшегося в мае 2025... РИА Новости, 26.10.2025
Лидеры Таиланда и Камбоджи подписали декларацию по урегулированию конфликта

Трамп принял участие в подписании декларации между Таиландом и Камбоджей

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и премьер-министр Камбоджи Хун Манет подписали декларацию об урегулировании конфликта на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - РИА Новости. Лидеры Таиланда и Камбоджи на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре подписали декларацию об отношениях с целью урегулирования конфликта, начавшегося в мае 2025 года, за подписанием наблюдал специально прибывший на саммит президент США Дональд Трамп, передает корреспондент РИА Новости.
В подписании также принял участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, который вместе с Трампом в июле способствовал прекращению огня между войсками Таиланда и Камбоджи на линии границы.
Ранее подписание перенесли на более ранее время по просьбе премьер-министра Таиланда Анутхина Чанвиракуна в связи с кончиной королевы-матери Таиланда Сирикит.
Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей переходил в фазу интенсивных боестолкновений с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации в период с 24 по 29 июля и закончился прекращением огня при посредничестве США, Китая и Малайзии, являющейся в 2025 году страной-председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в состав которой входят и Таиланд, и Камбоджа.
Трамп завершил десять войн, чтобы начать одиннадцатую
