Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен Луна заявила о готовности посетить Москву - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 26.10.2025 (обновлено: 17:13 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/chlen-2050737006.html
Конгрессвумен Луна заявила о готовности посетить Москву
Конгрессвумен Луна заявила о готовности посетить Москву - РИА Новости, 26.10.2025
Конгрессвумен Луна заявила о готовности посетить Москву
Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что готова посетить российскую столицу вместе с делегацией американских... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T16:36:00+03:00
2025-10-26T17:13:00+03:00
сша
москва
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050739584_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_11d8182a2650728ab836845ce155015a.jpg
https://ria.ru/20251026/dmitriev-2050732876.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Член палаты представителей США Луна о готовности посетить Москву
Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что готова посетить российскую столицу вместе с делегацией американских конгрессменов, если получит приглашение
2025-10-26T16:36
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050739584_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2978bd984095cf507dd264c6562d24ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, москва, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
США, Москва, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Конгрессвумен Луна заявила о готовности посетить Москву

Член палаты представителей США Луна заявила о готовности посетить Москву

Читать ria.ru в
Дзен
МАЙАМИ (штат Флорида), 26 окт - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что готова посетить российскую столицу вместе с делегацией американских конгрессменов, если получит приглашение.
"Я думаю, что это определённо возможность, которая маячит на горизонте, и если нас пригласят, то мы поедем", - сказала Луна журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли она посетить Москву вместе делегацией.
Ранее Луна провела встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Российская делегация встретилась с конгрессвумен Луной, сообщил Дмитриев
16:08
 
СШАМоскваРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала