Конгрессвумен Луна заявила о готовности посетить Москву
Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что готова посетить российскую столицу вместе с делегацией американских... РИА Новости, 26.10.2025
Член палаты представителей США Луна о готовности посетить Москву
Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что готова посетить российскую столицу вместе с делегацией американских конгрессменов, если получит приглашение
Конгрессвумен Луна заявила о готовности посетить Москву
