Путин объявил о завершении испытаний ракеты "Буревестник"

Президент России Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. РИА Новости, 26.10.2025
