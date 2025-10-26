Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Британии выступили за совместное с ФРГ использование ядерного оружия
26.10.2025
СМИ: в Британии выступили за совместное с ФРГ использование ядерного оружия
в мире
германия
великобритания
франция
нато
в мире, германия, великобритания, франция, нато
В мире, Германия, Великобритания, Франция, НАТО
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Британские военнослужащие выступили за совместное с Германией использование ядерного оружия, несмотря на то, что переговоры по этому вопросу между правительствами стран пока не ведутся, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники среди высокопоставленных военных.
"По словам представителей руководства министерства обороны Великобритании, стране следует рассмотреть возможность совместного использования ядерного оружия с Германией… Такие переговоры между Великобританией и Германией еще не состоялись", - пишет Telegraph.
Как отмечает Telegraph, такой шаг одобрил, в частности, экс-генсек НАТО Джордж Робертсон, заявив, что такое соглашение "следовало заключить давно".
Согласно информации Telegraph, такие "стратегические переговоры" Германия уже ведет с Францией.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В Британии призвали выдворить ядерное оружие США из страны
18 сентября, 15:37
 
