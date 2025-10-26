https://ria.ru/20251026/britaniya-2050756292.html
СМИ: в Британии выступили за совместное с ФРГ использование ядерного оружия
СМИ: в Британии выступили за совместное с ФРГ использование ядерного оружия
Британские военнослужащие выступили за совместное с Германией использование ядерного оружия, несмотря на то, что переговоры по этому вопросу между... РИА Новости, 26.10.2025
СМИ: в Британии выступили за совместное с ФРГ использование ядерного оружия
