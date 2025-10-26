СМИ: в Британии выпущенный из тюрьмы преступник пять раз пытался вернуться

«

"Водитель грузовика, который в пятницу вез оборудование в тюрьму Челмсфорда, рассказал, что видел, как "растерянный" преступник находился возле учреждения, а сотрудники тюрьмы направляли его на железнодорожную станцию ​​города после его освобождения. Сообщается, что преступник возвращался в тюрьму "четыре или пять раз", но его прогоняли", - говорится в сообщении телеканала.