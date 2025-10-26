Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Британии выпущенный из тюрьмы преступник пять раз пытался вернуться
26.10.2025
СМИ: в Британии выпущенный из тюрьмы преступник пять раз пытался вернуться
СМИ: в Британии выпущенный из тюрьмы преступник пять раз пытался вернуться
Мигрант из Эфиопии, спровоцировавший массовые протесты в британском городе Эппинг нападениями на местных жительниц, после ошибочного освобождения около пяти раз РИА Новости, 26.10.2025
в мире
эфиопия
великобритания
эфиопия
великобритания
РИА Новости
эфиопия, великобритания
В мире, Эфиопия, Великобритания
СМИ: в Британии выпущенный из тюрьмы преступник пять раз пытался вернуться

© AP Photo / Frank AugsteinБританские полицейские
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Британские полицейские. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мигрант из Эфиопии, спровоцировавший массовые протесты в британском городе Эппинг нападениями на местных жительниц, после ошибочного освобождения около пяти раз сам пытался вернуться в тюрьму, но охранники раз за разом прогоняли его, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на очевидца.
В сентябре 41-летний Хадуш Герберсласи Кебату был приговорен судом к году тюрьмы за сексуальное насилие над девочкой и женщиной. В пятницу телеканал Sky со ссылкой на источники в полиции сообщил, что мигрант убежал из-за ошибочного освобождения перед депортацией.
«
"Водитель грузовика, который в пятницу вез оборудование в тюрьму Челмсфорда, рассказал, что видел, как "растерянный" преступник находился возле учреждения, а сотрудники тюрьмы направляли его на железнодорожную станцию ​​города после его освобождения. Сообщается, что преступник возвращался в тюрьму "четыре или пять раз", но его прогоняли", - говорится в сообщении телеканала.
По словам очевидца, преступник около полутора часов слонялся около здания тюрьмы, не понимая, куда теперь ему идти.
Отмечается, что полиция до сих пор ведет поиски мужчины.
 
