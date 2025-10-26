https://ria.ru/20251026/britaniya-2050716325.html
СМИ: в Британии выпущенный из тюрьмы преступник пять раз пытался вернуться
СМИ: в Британии выпущенный из тюрьмы преступник пять раз пытался вернуться - РИА Новости, 26.10.2025
СМИ: в Британии выпущенный из тюрьмы преступник пять раз пытался вернуться
Мигрант из Эфиопии, спровоцировавший массовые протесты в британском городе Эппинг нападениями на местных жительниц, после ошибочного освобождения около пяти раз РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T14:30:00+03:00
2025-10-26T14:30:00+03:00
2025-10-26T14:30:00+03:00
в мире
эфиопия
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983388807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc44d024c57180731bfa2c8131f09165.jpg
эфиопия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983388807_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8eea4590a0bbb28416c9726fbd0280b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эфиопия, великобритания
В мире, Эфиопия, Великобритания
СМИ: в Британии выпущенный из тюрьмы преступник пять раз пытался вернуться
Sky News: в Британии выпущенный из тюрьмы мигрант 5 раз пытался туда вернуться
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Мигрант из Эфиопии, спровоцировавший массовые протесты в британском городе Эппинг нападениями на местных жительниц, после ошибочного освобождения около пяти раз сам пытался вернуться в тюрьму, но охранники раз за разом прогоняли его, сообщает телеканал Sky News
со ссылкой на очевидца.
В сентябре 41-летний Хадуш Герберсласи Кебату был приговорен судом к году тюрьмы за сексуальное насилие над девочкой и женщиной. В пятницу телеканал Sky со ссылкой на источники в полиции сообщил, что мигрант убежал из-за ошибочного освобождения перед депортацией.
«
"Водитель грузовика, который в пятницу вез оборудование в тюрьму Челмсфорда, рассказал, что видел, как "растерянный" преступник находился возле учреждения, а сотрудники тюрьмы направляли его на железнодорожную станцию города после его освобождения. Сообщается, что преступник возвращался в тюрьму "четыре или пять раз", но его прогоняли", - говорится в сообщении телеканала.
По словам очевидца, преступник около полутора часов слонялся около здания тюрьмы, не понимая, куда теперь ему идти.
Отмечается, что полиция до сих пор ведет поиски мужчины.