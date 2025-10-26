https://ria.ru/20251026/bpla-2050787356.html
В Луганске удары БПЛА повредили три жилых дома
Три жилых дома повреждены в результате атаки БПЛА в Луганске, никто из жильцов не пострадал, сообщает правительство в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
луганск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
