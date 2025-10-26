https://ria.ru/20251026/bpla-2050786644.html
В небе над Тульской областью сбили восемь БПЛА
В небе над Тульской областью уничтожены восемь украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 26.10.2025
