Над южной частью Луганска сбили три БПЛА самолетного типа
23:00 26.10.2025 (обновлено: 23:06 26.10.2025)
Над южной частью Луганска сбили три БПЛА самолетного типа
Над южной частью Луганска сбили три БПЛА самолетного типа
луганск
2025
Безопасность, Луганск

Над южной частью Луганска сбили три БПЛА самолетного типа

Беспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Фото : Senior Airman Christa Anderson
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 окт – РИА Новости. Три БПЛА сбиты в небе над Луганском, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о работе ПВО.
"Было сбито три БПЛА", - сообщили в силовых структурах.
Правительство республики уточнило в Telegram-канале, что БПЛА были самолетного типа и сбиты над южной частью города.
Информация о разрешениях и пострадавших уточняется.
 
