Над южной частью Луганска сбили три БПЛА самолетного типа
Над южной частью Луганска сбили три БПЛА самолетного типа
Над южной частью Луганска сбили три БПЛА самолетного типа
Три БПЛА сбиты в небе над Луганском, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T23:00:00+03:00
2025-10-26T23:00:00+03:00
2025-10-26T23:06:00+03:00
луганск
Новости
ru-RU
ЛУГАНСК, 26 окт – РИА Новости. Три БПЛА сбиты в небе над Луганском, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о работе ПВО.
"Было сбито три БПЛА", - сообщили в силовых структурах.
Правительство республики уточнило в Telegram-канале
, что БПЛА были самолетного типа и сбиты над южной частью города.
Информация о разрешениях и пострадавших уточняется.