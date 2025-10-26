Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 26.10.2025 (обновлено: 22:32 26.10.2025)
ПВО сбила шесть БПЛА, летевших на Москву
ПВО сбила шесть БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили еще два беспилотника ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T22:09:00+03:00
2025-10-26T22:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
москва
безопасность, москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ПВО сбила шесть БПЛА, летевших на Москву

Военнослужащие
Военнослужащие
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще два беспилотника ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.
"Уничтожены еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву", — написал он.

Позднее Собянин сообщил о перехвате еще одного дрона. Также ранее за сегодня мэр сообщал о ликвидации трех беспилотных средств, атаковавших Москву.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Украинские боевики ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты в российских регионах. Силы ПВО отражают большинство ударов противника.
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Российская ПВО сбила 116 украинских беспилотников за сутки
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМоскваСергей СобянинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
