ПВО сбила шесть БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили еще два беспилотника ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T22:09:00+03:00
москва
Новости
безопасность, москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
