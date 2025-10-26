https://ria.ru/20251026/bloomberg-2050685875.html
Embraer предупредил о возможном росте цен на самолеты из-за пошлин США
Embraer предупредил о возможном росте цен на самолеты из-за пошлин США - РИА Новости, 26.10.2025
Embraer предупредил о возможном росте цен на самолеты из-за пошлин США
Президент авиастроительной корпорации Embraer Франциско Гомес Нето предупредил, что стоимость одного самолета компании может увеличиться на два миллиона... РИА Новости, 26.10.2025
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Президент авиастроительной корпорации Embraer Франциско Гомес Нето предупредил, что стоимость одного самолета компании может увеличиться на два миллиона долларов в случае введения Вашингтоном пошлин, передает агентство Блумберг
.
Президент США Дональд Трамп
30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.
"Нето оценил, что этот шаг Трампа (введение новых пошлин - ред.) может добавить два миллиона долларов к стоимости каждого самолета", - говорится в сообщении.
Как заявил Нето в интервью агентству, в случае введения Соединенными Штатами новых пошлин Embraer может начать отменять заказы. По его словам, это плохо скажется на американской промышленности, поскольку авиастроитель будет покупать у США меньше оборудования, если будет вынужден производить меньше самолетов.