26.10.2025
12:21 26.10.2025
Embraer предупредил о возможном росте цен на самолеты из-за пошлин США
Embraer предупредил о возможном росте цен на самолеты из-за пошлин США

Embraer сообщил о возможном росте цены самолетов на $2 млн из-за пошлин США

CC BY 2.0 / Kevin Hackert / Finnair Embraer ERJ-190LRСамолет Embraer ERJ-190LR авиакомпании Finnair
Самолет Embraer ERJ-190LR авиакомпании Finnair - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
CC BY 2.0 / Kevin Hackert / Finnair Embraer ERJ-190LR
Самолет Embraer ERJ-190LR авиакомпании Finnair. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент авиастроительной корпорации Embraer Франциско Гомес Нето предупредил, что стоимость одного самолета компании может увеличиться на два миллиона долларов в случае введения Вашингтоном пошлин, передает агентство Блумберг.
Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.
"Нето оценил, что этот шаг Трампа (введение новых пошлин - ред.) может добавить два миллиона долларов к стоимости каждого самолета", - говорится в сообщении.
Как заявил Нето в интервью агентству, в случае введения Соединенными Штатами новых пошлин Embraer может начать отменять заказы. По его словам, это плохо скажется на американской промышленности, поскольку авиастроитель будет покупать у США меньше оборудования, если будет вынужден производить меньше самолетов.
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Президент Бразилии исключил возможность повышения пошлин на товары из США
13 августа, 20:16
 
