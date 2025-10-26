Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО уничтожили 18 БПЛА над российскими регионами за три часа - РИА Новости, 26.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 26.10.2025
Средства ПВО уничтожили 18 БПЛА над российскими регионами за три часа
Силы ПВО в период с 8.00 мск до 11.00 мск сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами России, сообщило Минобороны РИА Новости, 26.10.2025
безопасность, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Силы ПВО в период с 8.00 мск до 11.00 мск сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами России, сообщило Минобороны РФ.
"Двадцать шестого октября текущего года в период с 8.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 - над территорией Белгородской области и один – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
ВСУ нанесли по Херсонской области 33 артиллерийских удара за сутки
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская область
 
 
