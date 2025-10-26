https://ria.ru/20251026/bespilotnki-2050685539.html
Средства ПВО уничтожили 18 БПЛА над российскими регионами за три часа
Силы ПВО в период с 8.00 мск до 11.00 мск сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами России, сообщило Минобороны РИА Новости, 26.10.2025
