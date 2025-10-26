https://ria.ru/20251026/bespilotniki-2050735588.html
Силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА над тремя регионами России
Силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА над тремя регионами России - РИА Новости, 26.10.2025
Силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА над тремя регионами России
Средства ПВО в период с 11.00 мск до 16.00 мск сбили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России, сообщило... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T16:27:00+03:00
2025-10-26T16:27:00+03:00
2025-10-26T16:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292734_0:7:3060:1728_1920x0_80_0_0_882ab71604dd49d9953c62cb4a07da43.jpg
https://ria.ru/20251026/pvo-2050695597.html
россия
белгородская область
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292734_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_3116f1a32a821970d2c1e49eebbc7df2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белгородская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Брянская область
Силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА над тремя регионами России
Силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА над Россией за 5 часов