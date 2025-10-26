Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА над тремя регионами России
26.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 26.10.2025
Силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА над тремя регионами России
Силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА над тремя регионами России

Силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА над Россией за 5 часов

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Средства ПВО в период с 11.00 мск до 16.00 мск сбили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ.
"Двадцать шестого октября текущего года в период с 11.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 - над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Брянской области и три – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Российская ПВО сбила 116 украинских беспилотников за сутки
