В Северной Осетии отменили опасность атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
08:49 26.10.2025
В Северной Осетии отменили опасность атаки БПЛА
В Северной Осетии отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
2025-10-26T08:49:00+03:00
2025-10-26T08:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
безопасность, сергей меняйло, республика северная осетия - алания
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии отменили опасность атаки БПЛА

Глава Северной Осетии Меняйло сообщил об отмене угрозы атаки беспилотников

На въезде в город Владикавказ, столицу Северной Осетии
На въезде в город Владикавказ, столицу Северной Осетии. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Опасность была объявлена в 0.09 мск, она длилась около восьми часов.
"Отбой беспилотной опасности. Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме", - написал Меняйло в Telegram-канале.
