https://ria.ru/20251026/bespilotniki-2050657045.html
В Северной Осетии отменили опасность атаки БПЛА
В Северной Осетии отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 26.10.2025
В Северной Осетии отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T08:49:00+03:00
2025-10-26T08:49:00+03:00
2025-10-26T08:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106918/91/1069189153_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_fd0a72d18b655ef41ff2b4996d2c2d34.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106918/91/1069189153_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_b482b354efcce473965acb7ff9676490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей меняйло, республика северная осетия - алания
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии отменили опасность атаки БПЛА
Глава Северной Осетии Меняйло сообщил об отмене угрозы атаки беспилотников