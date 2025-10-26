https://ria.ru/20251026/bespilotnik-2050785334.html
Над Калужской областью ПВО уничтожила три беспилотника
Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Калужской областью, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщает губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T23:03:00+03:00
безопасность
калужская область
калуга
владислав шапша
калужская область
калуга
Новости
ru-RU
безопасность, калужская область, калуга, владислав шапша
Безопасность, Калужская область, Калуга, Владислав Шапша
