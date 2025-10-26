Рейтинг@Mail.ru
Над Калужской областью ПВО уничтожила три беспилотника - РИА Новости, 26.10.2025
23:03 26.10.2025
Над Калужской областью ПВО уничтожила три беспилотника
Над Калужской областью ПВО уничтожила три беспилотника
Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Калужской областью, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщает губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T23:03:00+03:00
2025-10-26T23:03:00+03:00
безопасность
калужская область
калуга
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_0:114:3086:1850_1920x0_80_0_0_be53601e4ee12239f37103f86b26d40e.jpg
калужская область
калуга
безопасность, калужская область, калуга, владислав шапша
Безопасность, Калужская область, Калуга, Владислав Шапша
Над Калужской областью ПВО уничтожила три беспилотника

ПВО уничтожила 3 БПЛА над Калужской областью, информации о пострадавших нет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный дивизион
Зенитный ракетный дивизион - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный дивизион. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Калужской областью, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщает губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня вечером силами ПВО уничтожены три БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого муниципальных округов и на окраине города Калуги... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что на местах происшествия работают оперативные группы.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
ПВО сбила шесть БПЛА, летевших на Москву
БезопасностьКалужская областьКалугаВладислав Шапша
 
 
