В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 26.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 26.10.2025 (обновлено: 14:02 26.10.2025)
В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина
Женщина ранена в результате удара украинского дрона по движущемуся автомобилю в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
погарский район
александр богомаз
2025
происшествия, брянская область, погарский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Погарский район, Александр Богомаз
Скорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Женщина ранена в результате удара украинского дрона по движущемуся автомобилю в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Киевский режим продолжает совершать варварские преступления против мирных граждан. Укронацисты атаковали село Курово Погарского района. В результате целенаправленного удара дроном – камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранена мирная жительница", - написал он в Telegram-канале.
Богомаз отметил, что женщина доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь.
"Пострадавшей - скорейшего выздоровления! Работают оперативные и экстренные службы", - подчеркнул губернатор.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьПогарский районАлександр Богомаз
 
 
Заголовок открываемого материала