https://ria.ru/20251026/bespilotnik-2050710015.html
В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина
В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 26.10.2025
В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина
Женщина ранена в результате удара украинского дрона по движущемуся автомобилю в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T14:01:00+03:00
2025-10-26T14:01:00+03:00
2025-10-26T14:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
погарский район
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578119372_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ca5d583bcdf0583842514e5e041767e4.jpg
https://ria.ru/20251026/yasinovataya-2050681526.html
брянская область
погарский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578119372_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_4e4bd4ab621c102241704e79cf77479d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, погарский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Погарский район, Александр Богомаз
В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина
Богомаз: в Брянской области при ударе дрона ВСУ по автомобилю пострадала женщина