В Белгородской области мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще один получил ранения в результате ударов беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Гладков добавил, что водитель получил минно-взрывную травму и баротравму. Его доставили в больницу, однако врачи решили отправить его на амбулаторное лечение, уточнил губернатор.