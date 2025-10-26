МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. "Ашан" зарегистрировал в России новый товарный знак в виде красного птенца, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документам, заявка на новый логотип была подана в ведомство в октябре 2024 года. Через год Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак " Ашан " в виде красного птенца.

Теперь под новым логотипом в России можно продавать продукты, косметику, парфюмерию, материалы для рисования, игрушки и прочие товары.

При подаче документов в Роспатент российское подразделение "Ашана" рассказало РИА Новости, что в рамках постоянного расширения линейки товаров собственных торговых марок компания работает над развитием линейки продуктов для детей от трех до десяти лет под маркой "Ашан Красная птица Kids".

По информации компании, главная особенность этой линейки – персонаж Птенчик, который будет присутствовать на каждой упаковке детской линейки товаров.