Восточный Тимор официально стал членом АСЕАН

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - РИА Новости. Восточный Тимор официально стал 11-м членом АСЕАН, декларация подписана на саммите в Малайзии в присутствии всех лидеров стран АСЕАН и премьера Восточного Тимора Кай Ралы Шананы Гужмау, передает корреспондент РИА Новости.
Во время торжественной церемонии лидеры стран АСЕАН один за другим подписали декларацию о присоединении Восточного Тимора к Ассоциации стран Юго-Восточной Азии.
Восточный Тимор - государство, образовавшееся в мае 2002 года - подал официальную заявку на вступление в региональный блок в 2011 году. Принципиальное решение о принятии страны в АСЕАН последовало в 2022 году, а официальное вступление в Ассоциацию произошло в воскресенье, после чего просуществовавшее 26 лет, с момента вступления Камбоджи, неофициальное название блока стран ЮВА "десятка" уйдет в прошлое.
Мероприятия саммита стран АСЕАН начались в Куала-Лумпуре 23 октября, основная же программа пройдет 26-28 октября. Именно тогда на саммит прибудут приглашенные гости из крупных держав, включая США и Бразилию. Члены альянса стран также надеются, что в ходе обсуждений может быть подписана "мирная декларация" между Камбоджей и Таиландом.