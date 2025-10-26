Рейтинг@Mail.ru
04:05 26.10.2025 (обновлено: 11:12 26.10.2025)
Восточный Тимор официально стал членом АСЕАН
Восточный Тимор официально стал членом АСЕАН
в мире
восточный тимор
камбоджа
куала-лумпур
экономическое сообщество асеан
в мире, восточный тимор, камбоджа, куала-лумпур, экономическое сообщество асеан
В мире, Восточный Тимор, Камбоджа, Куала-Лумпур, Экономическое сообщество АСЕАН
Глава делегации саммита АСЕАН подписывает Декларацию о приеме Восточного Тимора в АСЕАН в конференц-центре Куала-Лумпура, Малайзия. 26 октября 2025
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - РИА Новости. Восточный Тимор официально стал 11-м членом АСЕАН, декларация подписана на саммите в Малайзии в присутствии всех лидеров стран АСЕАН и премьера Восточного Тимора Кай Ралы Шананы Гужмау, передает корреспондент РИА Новости.
Во время торжественной церемонии лидеры стран АСЕАН один за другим подписали декларацию о присоединении Восточного Тимора к Ассоциации стран Юго-Восточной Азии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В АСЕАН заинтересованы в визите Путина в регион
19 октября, 07:19
Восточный Тимор - государство, образовавшееся в мае 2002 года - подал официальную заявку на вступление в региональный блок в 2011 году. Принципиальное решение о принятии страны в АСЕАН последовало в 2022 году, а официальное вступление в Ассоциацию произошло в воскресенье, после чего просуществовавшее 26 лет, с момента вступления Камбоджи, неофициальное название блока стран ЮВА "десятка" уйдет в прошлое.
Мероприятия саммита стран АСЕАН начались в Куала-Лумпуре 23 октября, основная же программа пройдет 26-28 октября. Именно тогда на саммит прибудут приглашенные гости из крупных держав, включая США и Бразилию. Члены альянса стран также надеются, что в ходе обсуждений может быть подписана "мирная декларация" между Камбоджей и Таиландом.
Жозе Рамуш-Орта - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Президент Восточного Тимора Рамуш-Орта назвал БРИКС важным сообществом
22 февраля, 09:18
 
