Восточный Тимор официально стал членом АСЕАН

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - РИА Новости. Восточный Тимор официально стал 11-м членом АСЕАН, декларация подписана на саммите в Малайзии в присутствии всех лидеров стран АСЕАН и премьера Восточного Тимора Кай Ралы Шананы Гужмау, передает корреспондент РИА Новости.