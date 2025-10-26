На саммите АСЕАН главу Индонезии назвали именем его предшественника

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - РИА Новости. Диктор, объявляющая имена прибывающих на саммит АСЕАН в Куала-Лумпур лидеров стран, во время прямой трансляции по ошибке назвала президента Индонезии Прабово Субианто именем его предшественника Джоко Видодо, передает корреспондент РИА Новости.