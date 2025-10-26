На саммите АСЕАН главу Индонезии назвали именем его предшественника

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - РИА Новости. Диктор, объявляющая имена прибывающих на саммит АСЕАН в Куала-Лумпур лидеров стран, во время прямой трансляции по ошибке назвала президента Индонезии Прабово Субианто именем его предшественника Джоко Видодо, передает корреспондент РИА Новости.
Диктор совершила ошибку дважды - объявив прибытие президента, а затем отметив его вклад в содружество стран АСЕАН.
Прабово Субианто занимает пост президента Индонезии больше года.
Мероприятия саммита стран АСЕАН начались в Куала-Лумпуре 23 октября, основная же программа пройдет 26-28 октября. Именно тогда на саммит прибудут приглашенные гости из крупных держав, включая США и Бразилию. Ожидается, что в ходе саммита содружество АСЕАН примет в свои ряды новую страну - Восточный Тимор. Члены альянса стран также надеются, что в ходе обсуждений может быть подписана "мирная декларация" между Камбоджей и Таиландом.
