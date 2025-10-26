В Армении мужчину вывели из храма за выкрики на службе священника-расстриги

Рейтинг@Mail.ru
14:14 26.10.2025 (обновлено: 15:31 26.10.2025)
ЕРЕВАН, 26 окт — РИА Новости. Силовики, зажав рот, вывели из монастыря Ованаванк в Армении мужчину, заявившего, что священник-расстрига Степан Асатрян не имеет права служить литургию, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник католикос всех армян Гарегин II лишил бывшего настоятеля монастыря Ованаванк Арама Асатряна духовного сана за многочисленные нарушения и дискредитацию церкви, причислив его к мирянам под именем Степан. Но в воскресенье Асатрян решил провести церковную службу, на которую прибыли премьер Армении Никол Пашинян, депутаты от правящей партии "Гражданский договор", несколько министров и сторонники партии. К храму стянули крупные силы полиции.
Перед началом мероприятия один из присутствовавших в монастыре заявил, что Асатрян не имеет права служить литургию. Стоявшие рядом силовики вывели мужчину из храма, зажав ему рот.
Шестнадцатого октября суд в Ереване арестовал главу Арагацотнской епархии ААЦ епископа Мкртича Прошяна и духовного пастыря церкви Святого Георгия в Мугни Гарегина Арсеняна по делу о принуждении к участию в митингах.
При этом прозападная общественная организация "Объединение информированных граждан" призналась, что это она запустила процесс преследования священнослужителей, основываясь на заявлении настоятеля монастыря Ованаванк иерея Арама Асатряна в эфире Общественного телевидения Армении, что якобы в 2021 году в ААЦ принуждали к участию в предвыборных митингах одной из политических сил.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Священнослужители ААЦ сообщили, что их вызвали в СК Армении
Вчера, 19:05
 
