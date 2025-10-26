В Армении мужчину вывели из храма за выкрики на службе священника-расстриги

Перед началом мероприятия один из присутствовавших в монастыре заявил, что Асатрян не имеет права служить литургию. Стоявшие рядом силовики вывели мужчину из храма, зажав ему рот.

При этом прозападная общественная организация "Объединение информированных граждан" призналась, что это она запустила процесс преследования священнослужителей, основываясь на заявлении настоятеля монастыря Ованаванк иерея Арама Асатряна в эфире Общественного телевидения Армении, что якобы в 2021 году в ААЦ принуждали к участию в предвыборных митингах одной из политических сил.