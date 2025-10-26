Рейтинг@Mail.ru
"Незнакомка из Сены", спасшая тысячи жизней. Тайна "самой целуемой" девушки - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/anna-2050342910.html
"Незнакомка из Сены", спасшая тысячи жизней. Тайна "самой целуемой" девушки
"Незнакомка из Сены", спасшая тысячи жизней. Тайна "самой целуемой" девушки - РИА Новости, 26.10.2025
"Незнакомка из Сены", спасшая тысячи жизней. Тайна "самой целуемой" девушки
Таинственная "незнакомка из Сены" долгие годы оставалась образцом женской красоты и романтической загадочности. О ее жизни до сих пор ничего не известно, хотя... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T09:25:00+03:00
2025-10-26T09:25:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050420253_0:371:2982:2048_1920x0_80_0_0_a6a587a0ca040e51a44f3643436fde98.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050420253_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_3ececf5b06d4e71b70461f06fa8b89c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

"Незнакомка из Сены", спасшая тысячи жизней. Тайна "самой целуемой" девушки

CC BY-SA 4.0 / Fluffigkatt / Two l'Inconnue de la Seine (cropped) Посмертные маски с лица девушки, выловленной из Сены
Посмертные маски с лица девушки, выловленной из Сены - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
CC BY-SA 4.0 / Fluffigkatt / Two l'Inconnue de la Seine (cropped)
Посмертные маски с лица девушки, выловленной из Сены
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Таинственная "незнакомка из Сены" долгие годы оставалась образцом женской красоты и романтической загадочности. О ее жизни до сих пор ничего не известно, хотя сейчас это "самая целуемая девушка в мире". В чем же секрет?

"Поцеловали" миллионы

"Анна, ты в порядке?" — с тревогой спрашивают тысячи студентов по всему миру, аккуратно встряхивая "девушку". Так они учатся проверять, вернулось ли сознание к пациенту.
© Getty Images / Huw FaircloughТренировки по оказанию первой помощи на тренажере "Воскреси Анну"
Тренировки по оказанию первой помощи на тренажере Воскреси Анну - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Getty Images / Huw Fairclough
Тренировки по оказанию первой помощи на тренажере "Воскреси Анну"
"Воскреси Анну" — самый известный манекен в мире, который используется для обучения приемам сердечно-легочной реанимации. Сотни миллионов человек учились на нем технике дыхания "рот в рот", чтобы спасать людей.
Будущий создатель Анны, норвежский изобретатель Асмунд Лаэрдал, когда-то сумел спасти от, казалось бы, неминуемой гибели тонущего двухлетнего сына. Этот трагический опыт подтолкнул его к изучению реаниматологии.
Первая время "Анна" выглядела довольно примитивно — у нее не было ни рук, ни ног. Но уже тогда с ее помощью можно было обучать.
Современные модели порой можно даже спутать с живыми людьми.
CC BY 2.0 / Phil Parker / Тренажер Resusci Anne ("Воскреси Анну")
Тренажер Resusci Anne (Воскреси Анну) - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
CC BY 2.0 / Phil Parker /
Тренажер Resusci Anne ("Воскреси Анну")

Использовал образ утопленницы

Логично предположив, что мужчинам-спасателям будет приятнее тренироваться дыханию "рот в рот" на кукле противоположного пола, изобретатель наделил манекен женскими чертами.
Мастер сделал лицом "Анны" образ безымянной девушки, которая утонула в парижской реке. Благодаря норвежцу знаменитая "французская Офелия" обрела вечную жизнь, "воскресая" миллионы раз после очередного "поцелуя жизни".
История погибшей девушки трагична и загадочна. В 1880-х годах в Сене недалеко от набережной у Лувра было найдено тело девушки.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкВид на здание музея Лувр и речной трамвай на реке Сене
Вид на здание музея Лувр и речной трамвай на реке Сене - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Вид на здание музея Лувр и речной трамвай на реке Сене

Увековечили посмертной маской

Утонувшую доставили в городской морг и выставили на своеобразную "витрину" — одну из 12 мраморных плит, расположенных перед большим окном. Мимо ежедневно проходили парижане.
Обычно так поступали с телами погибших, личность которых не удавалось установить. За несколько недель "незнакомку из Сены" никто так и не опознал.
Покойную начали готовить к погребению в общей могиле. Тело в итоге попало на стол к патологоанатому, который был поражен красотой девушки. Он решил, что ее образ должен быть увековечен, поэтому пригласил формовщика. Тот снял гипсовую посмертную маску.
© Public domain Посмертная маска с лица девушки, выловленной из Сены
Посмертные маски с лица девушки, выловленной из Сены - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Public domain
Посмертная маска с лица девушки, выловленной из Сены

Ей посвящали стихи, повести и пьесы

Вскоре слепки "незнакомки из Сены" начали продаваться по всему Парижу, а потом и по всей Европе. Ее женственный образ выгодно выделялся в ряду суровых портретов знаменитых мужчин, таких как Оливер Кромвель и Моцарт.
Таинственная улыбка "незнакомки из Сены" привлекала внимание посетителей магазинов, слепки пользовались огромным спросом. Неудивительно, что она вскоре начала вдохновлять творческих людей.
"Улыбается так обманчиво, будто бы знает что-то, недоступное нам", — говорил немецкий поэт Рильке. Он даже посвятил ей стихотворение.
Писатель Альбер Камю и вовсе сравнивал "незнакомку" с "Джокондой" Леонардо да Винчи.
CC BY-SA 2.0 / ~aorta~ / Тренажер Resusci Anne ("Воскреси Анну")
Тренажер Resusci Anne (Воскреси Анну) - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
CC BY-SA 2.0 / ~aorta~ /
Тренажер Resusci Anne ("Воскреси Анну")
В 1900-м английский писатель Ричард Ле Гальенн написал повесть "Поклоняющийся образу". По сюжету молодой поэт отправляется в уединенный домик в лесу, взяв с собой гипсовый слепок лица красавицы, и попадает под ее чары. Он мечтает, чтобы маска ожила. Но когда "незнакомка" открывает глаза, изо рта красавицы выползает жуткое существо в облике смерти с крыльями.
А немецкий драматург Одон фон Хорват представил "незнакомку" в образе соблазнительницы, которая оказалась свидетельницей ограбления и убийства в мастерской часовщика.
И это далеко не полный список литературных произведений, посвященный загадочной маске.
© Getty Images / Anne CusackТренировки по оказанию первой помощи на тренажере "Воскреси Анну"
Тренировки по оказанию первой помощи на тренажере Воскреси Анну - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Getty Images / Anne Cusack
Тренировки по оказанию первой помощи на тренажере "Воскреси Анну"

Кто же она?

Многие пытались узнать, кем же все-таки была "незнакомка из Сены".
Есть версия, что она была исполнительницей мюзик-холла Эвой Ласло, убитой бандитом, пытавшимся шантажировать ее женатого любовника. Но эта гипотеза не прошла проверку фактами: на теле не было признаков насильственной смерти.
© Getty Images / Anne CusackТренировки по оказанию первой помощи на тренажере "Воскреси Анну"
Тренировки по оказанию первой помощи на тренажере Воскреси Анну - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Getty Images / Anne Cusack
Тренировки по оказанию первой помощи на тренажере "Воскреси Анну"
Также популярной была теория о том, что на самом деле слепок был сделан с натурщицы известного французского художника Жюля Лефевра, которая умерла не то от туберкулеза, не то после отравления опиумом.
Исследователи единогласно заявляют: нет вообще никаких зацепок. Похоже, что тайна "незнакомки из Сены" так и останется неразгаданной.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала