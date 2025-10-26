"Незнакомка из Сены", спасшая тысячи жизней. Тайна "самой целуемой" девушки

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Таинственная "незнакомка из Сены" долгие годы оставалась образцом женской красоты и романтической загадочности. О ее жизни до сих пор ничего не известно, хотя сейчас это "самая целуемая девушка в мире". В чем же секрет?

"Поцеловали" миллионы

"Анна, ты в порядке?" — с тревогой спрашивают тысячи студентов по всему миру, аккуратно встряхивая "девушку". Так они учатся проверять, вернулось ли сознание к пациенту.

© Getty Images / Huw Fairclough Тренировки по оказанию первой помощи на тренажере "Воскреси Анну" © Getty Images / Huw Fairclough Тренировки по оказанию первой помощи на тренажере "Воскреси Анну"

"Воскреси Анну" — самый известный манекен в мире, который используется для обучения приемам сердечно-легочной реанимации. Сотни миллионов человек учились на нем технике дыхания "рот в рот", чтобы спасать людей.

Будущий создатель Анны, норвежский изобретатель Асмунд Лаэрдал, когда-то сумел спасти от, казалось бы, неминуемой гибели тонущего двухлетнего сына. Этот трагический опыт подтолкнул его к изучению реаниматологии.

Первая время "Анна" выглядела довольно примитивно — у нее не было ни рук, ни ног. Но уже тогда с ее помощью можно было обучать.

Современные модели порой можно даже спутать с живыми людьми.

Использовал образ утопленницы

Логично предположив, что мужчинам-спасателям будет приятнее тренироваться дыханию "рот в рот" на кукле противоположного пола, изобретатель наделил манекен женскими чертами.

Мастер сделал лицом "Анны" образ безымянной девушки, которая утонула в парижской реке. Благодаря норвежцу знаменитая "французская Офелия" обрела вечную жизнь, "воскресая" миллионы раз после очередного "поцелуя жизни".

История погибшей девушки трагична и загадочна. В 1880-х годах в Сене недалеко от набережной у Лувра было найдено тело девушки.

Увековечили посмертной маской

Утонувшую доставили в городской морг и выставили на своеобразную "витрину" — одну из 12 мраморных плит, расположенных перед большим окном. Мимо ежедневно проходили парижане.

Обычно так поступали с телами погибших, личность которых не удавалось установить. За несколько недель "незнакомку из Сены" никто так и не опознал.

Покойную начали готовить к погребению в общей могиле. Тело в итоге попало на стол к патологоанатому, который был поражен красотой девушки. Он решил, что ее образ должен быть увековечен, поэтому пригласил формовщика. Тот снял гипсовую посмертную маску.

© Public domain Посмертная маска с лица девушки, выловленной из Сены © Public domain Посмертная маска с лица девушки, выловленной из Сены

Ей посвящали стихи, повести и пьесы

Вскоре слепки "незнакомки из Сены" начали продаваться по всему Парижу, а потом и по всей Европе. Ее женственный образ выгодно выделялся в ряду суровых портретов знаменитых мужчин, таких как Оливер Кромвель и Моцарт.

Таинственная улыбка "незнакомки из Сены" привлекала внимание посетителей магазинов, слепки пользовались огромным спросом. Неудивительно, что она вскоре начала вдохновлять творческих людей.

"Улыбается так обманчиво, будто бы знает что-то, недоступное нам", — говорил немецкий поэт Рильке. Он даже посвятил ей стихотворение.

Писатель Альбер Камю и вовсе сравнивал "незнакомку" с "Джокондой" Леонардо да Винчи.

В 1900-м английский писатель Ричард Ле Гальенн написал повесть "Поклоняющийся образу". По сюжету молодой поэт отправляется в уединенный домик в лесу, взяв с собой гипсовый слепок лица красавицы, и попадает под ее чары. Он мечтает, чтобы маска ожила. Но когда "незнакомка" открывает глаза, изо рта красавицы выползает жуткое существо в облике смерти с крыльями.

А немецкий драматург Одон фон Хорват представил "незнакомку" в образе соблазнительницы, которая оказалась свидетельницей ограбления и убийства в мастерской часовщика.

И это далеко не полный список литературных произведений, посвященный загадочной маске.

Кто же она?

Многие пытались узнать, кем же все-таки была "незнакомка из Сены".

Есть версия, что она была исполнительницей мюзик-холла Эвой Ласло, убитой бандитом, пытавшимся шантажировать ее женатого любовника. Но эта гипотеза не прошла проверку фактами: на теле не было признаков насильственной смерти.

Также популярной была теория о том, что на самом деле слепок был сделан с натурщицы известного французского художника Жюля Лефевра, которая умерла не то от туберкулеза, не то после отравления опиумом.