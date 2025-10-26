Динамичнее всего христианство развивается в Африке, заявил Легойда

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Африка на сегодняшний день является тем континентом, где наиболее активно идет процесс развития христианства, сообщил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"С точки зрения перспективы и развития христианства - и это, наверное, самый стратегический и важный вопрос, то Африка является тем континентом, где сегодня динамичнее всего развивается христианство. Там сейчас очень активны 350 приходов Русской Церкви. Интереснейшая история", - рассказал Легойда участникам и гостям Международного форума сотрудничества, посвященного 100-летию отечественной народной дипломатии.
По его словам, богослужения проводятся на разных языках.
"Не обязательно это происходит на церковнославянском. Вот такая миссия и большая ответственность. Таким образом укрепляются наши связи с Африкой, в том числе благодаря присутствию РПЦ в тех или иных государствах", - сказал Легойда.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Международного форума сотрудничества, который проходит в Москве 26-27 октября.
