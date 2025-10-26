Рейтинг@Mail.ru
Динамичнее всего христианство развивается в Африке, заявил Легойда
Религия
 
18:36 26.10.2025
Динамичнее всего христианство развивается в Африке, заявил Легойда
Динамичнее всего христианство развивается в Африке, заявил Легойда - РИА Новости, 26.10.2025
Динамичнее всего христианство развивается в Африке, заявил Легойда
Африка на сегодняшний день является тем континентом, где наиболее активно идет процесс развития христианства, сообщил председатель Синодального отдела... РИА Новости, 26.10.2025
религия
африка
москва
владимир легойда
московский патриархат
русская православная церковь
африка
москва
африка, москва, владимир легойда, московский патриархат, русская православная церковь
Религия, Африка, Москва, Владимир Легойда, Московский Патриархат, Русская православная церковь
Динамичнее всего христианство развивается в Африке, заявил Легойда

Легойда: Африка является тем континентом, где активно развивается христианство

Владимир Легойда
Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Владимир Легойда. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Африка на сегодняшний день является тем континентом, где наиболее активно идет процесс развития христианства, сообщил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"С точки зрения перспективы и развития христианства - и это, наверное, самый стратегический и важный вопрос, то Африка является тем континентом, где сегодня динамичнее всего развивается христианство. Там сейчас очень активны 350 приходов Русской Церкви. Интереснейшая история", - рассказал Легойда участникам и гостям Международного форума сотрудничества, посвященного 100-летию отечественной народной дипломатии.
По его словам, богослужения проводятся на разных языках.
"Не обязательно это происходит на церковнославянском. Вот такая миссия и большая ответственность. Таким образом укрепляются наши связи с Африкой, в том числе благодаря присутствию РПЦ в тех или иных государствах", - сказал Легойда.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Международного форума сотрудничества, который проходит в Москве 26-27 октября.
РелигияАфрикаМоскваВладимир ЛегойдаМосковский ПатриархатРусская православная церковь
 
 
