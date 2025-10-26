Динамичнее всего христианство развивается в Африке, заявил Легойда

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Африка на сегодняшний день является тем континентом, где наиболее активно идет процесс развития христианства, сообщил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.