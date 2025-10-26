Рейтинг@Mail.ru
МИА "Россия Сегодня" укрепляет партнерские отношения с ключевыми СМИ Африки - РИА Новости, 26.10.2025
18:34 26.10.2025
МИА "Россия Сегодня" укрепляет партнерские отношения с ключевыми СМИ Африки
Международная медиагруппа "Россия Сегодня" подписала соглашения о сотрудничестве с медиагруппой Independent Media из ЮАР и агентством печати Нигера ANP
нигер, россия, африка, фото
Нигер, Россия, Африка

МИА "Россия Сегодня" укрепляет партнерские отношения с ключевыми СМИ Африки

Международная медиагруппа "Россия Сегодня" подписала соглашения о сотрудничестве с медиагруппой Independent Media из ЮАР и агентством печати Нигера ANP. Церемонии подписания состоялись в рамках международного форума сотрудничества, который проходит в Москве 26-27 октября 2025 года.
Подписантом от российской стороны выступил директор по международному сотрудничеству Василий Пушков. После подписания он подчеркнул значимость нового этапа взаимодействия: "Африка занимает важное место в нашей внешней медийной политике — этот регион является для нас приоритетным. Сегодня мы рады назвать нашими партнерами еще два ведущих СМИ континента. Наше взаимодействие будет выходить за рамки простого обмена новостями: мы намерены активно развивать совместные проекты, включая экспертные и образовательные инициативы с нашими коллегами"
© РИА Новости / Дарья НаговицинаЦеремония подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия Сегодня" с агентством печати Нигера ANP
© РИА Новости / Дарья НаговицинаЦеремония подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия Сегодня" с медиагруппой Independent Media из ЮАР
© РИА Новости / Дарья НаговицинаЦеремония подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия Сегодня" с медиагруппой Independent Media из ЮАР
Главный редактор Independent Media Кристина Адриана де Вет отметила: "Наши медиа уже имеют богатую историю совместных проектов — мы организуем фотовыставки, участвуем в экспертных мероприятиях по различным направлениям. Мы действительно считаем друг друга давними друзьями, и мы рады официально оформить это сотрудничество".
Генеральный директор агентства печати Нигера ANP Далату Маламе Мамане выразил уверенность в крепком фундаменте нового партнерства: "Наши страны, Россия и Нигер, сейчас укрепляют сотрудничество на многих уровнях. Партнерство между нашими СМИ строится на прочном фундаменте взаимного доверия и стремления к развитию общего информационного пространства".
Соглашения направлены на укрепление взаимодействия в медийной сфере, повышение качества информационного обмена и развитие связей между Россией и африканским континентом.
 
