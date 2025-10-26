Рейтинг@Mail.ru
Египетский эксперт оценила строительство АЭС в Эль-Дабаа с участием России
20:32 26.10.2025
Египетский эксперт оценила строительство АЭС в Эль-Дабаа с участием России
в мире
россия
москва
аэс "эль-дабаа"
в мире, россия, москва, аэс "эль-дабаа"
В мире, Россия, Москва, АЭС "Эль-Дабаа"
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Реализация проекта по строительству АЭС в египетском Эль-Дабаа с участием России представляет собой не только технологический, но и цивилизационный прорыв, который выведет культурное и гуманитарное взаимодействие между двумя странами на качественно новый уровень, сообщила РИА Новости египетский эксперт Анас эль-Вугуд.
"Строительство АЭС в Эд-Дабаа - это часть очень важного цивилизационного скачка в отношениях между двумя странами. Это не просто энергетический проект, а фундамент для долгосрочного партнерства, которое охватывает все сферы - от технологий до культуры", - заявила эль-Вугуд в кулуарах Международного форума сотрудничества к 100-летию народной дипломатии в Национальном центре "Россия".
Площадка будущей АЭС Эль-Дабаа - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Россия создает в Египте новую отрасль, заявил Оверчук
17 сентября, 01:46
По мнению собеседника агентства, сотрудничество в такой высокотехнологичной сфере, как атомная энергетика, создает прочную основу для углубления гуманитарных связей её страны с Россией.
"Египет заинтересован в укреплении отношений с Россией в области ядерной энергетики, особенно с открытием Атомной школы в Эль-Дабаа. Такие проекты объединяют наши народы и открывают новые возможности для культурного обмена", - отметила эль-Вугуд.
В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и №2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Международного форума сотрудничества, который проходит в Москве 26-27 октября.
Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и глава экономической зоны Суэцкого канала Валид Гамаледдин на презентации Российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Минпромторг: Россия арендовала у Египта участок под промзону на 49 лет
17 сентября, 08:49
 
